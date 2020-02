LONGi obtient la cote AAA dans les dernières notations de bancabilité de PV ModuleTech

LONDRES, 28 février 2020 /CNW/ - LONGi, le premier fabricant chinois de panneaux solaires, a reçu la cote AAA (la plus élevée) attribuée par la division des études de marché de la société PV-Tech, établie à Londres, dans la dernière publication des cotes de bancabilité de PV ModuleTech pour le premier trimestre 2020. LONGi est le premier fournisseur de modules à se voir attribuer la cote AAA.

Le système de notation de bancabilité de PV ModuleTech repose sur un modèle analytique exclusif qui permet d'établir, pour tous les fournisseurs de modules solaires photovoltaïques (PV), des notes et des mentions de bancabilité en combinant à la fois les facteurs de santé manufacturière et financière la santé manufacturière et financière des sociétés.

Comme l'explique Finlay Colville (Ph.D.), créateur du système de notations de bancabilité de PV ModuleTech et analyste très respecté de l'industrie PV, en commentant la publication du classement au premier trimestre 2020, « LONGi exploite un modèle d'entreprise différencié par rapport aux autres fournisseurs de modules classés A et B » et « LONGi a investi judicieusement, en temps opportun, et en étant totalement convaincue que la technologie photovoltaïque passerait de dominante multi-plaquette à dominante mono-plaquette. »

Évoquant la nouvelle cote AAA, Dennis She, directeur général adjoint chez LONGi, a déclaré : « Pour LONGi, le développement durable de l'entreprise est d'une importance capitale, tout comme la fiabilité et la stabilité de ses opérations, ainsi que sa santé financière. Ces dernières années, LONGi a sans cesse démontré ses capacités en termes de fiabilisation des contrats et de réactivité aux évolutions du marché. »

