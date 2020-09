XI'AN, Chine, 28 septembre 2020 /CNW/ - LONGi, le chef de file mondial de la technologie solaire, basé à Xi'an (Chine), a annoncé qu'il lance la production de série de son module Hi-MO série 5 dans son usine de fabrication de modules à Xianyang, dans la province du Shannxi (Chine). Le premier module Hi-MO 5 est sorti de la chaîne de production le 8 septembre.

En juin 2020, LONGi a lancé son produit de nouvelle génération, le module Hi-MO 5, dont la puissance frontale va jusqu'à 540 W. Basé sur des plaquettes monocristallines enrichies au gallium standard M10 (182 mm), ce produit haute performance fort d'un rendement de conversion supérieur à 21 %, est conçu pour assurer une puissance de premier ordre aux centrales électriques de grande échelle. Le module Hi-MO 5 apportera un coût moyen actualisé de l'énergie optimal aux projets photovoltaïques de grande envergure.

Le module Hi-MO 5, dont la marque de fabrique est l'innovation, est dans la droite ligne de l'ensemble des produits de la série Hi-MO. LONGi a conçu le module Hi-MO 5 à partir de rien, précisément pour créer plus de valeur aux clients mondiaux mettant en œuvre des projets photovoltaïques à grande échelle. Ce module a été lancé après des mois d'échanges avec les clients, d'améliorations et d'optimisation de la taille du module, des paramètres de conception et de la puissance.

La technologie Soudure intelligente assure de meilleurs rendements à l'usage

Le module Hi-MO 5 adopte une technologie innovante, la Soudure intelligente, pour assurer une grande fiabilité de l'interconnexion entre les interstices, l'efficacité du produit et une sortie courant stable. Cette technologie brevetée utilise des rubans segmentés et intégrés maximisant la capture de la lumière et connectant de façon fiable les cellules avec une distance d'écartement réduite.

La combinaison de ces innovations technologiques peut augmenter le rendement du module Hi-MO 5 de 0,3 % (comparé aux produits classiques à barres multiples) et réduire la contrainte de traction sur la cellule de 20 %, améliorant ainsi la qualité du produit.

La compatibilité et la fiabilité créent une valeur énorme pour les clients internationaux

Le courant de fonctionnement du module Hi-MO 5 est d'environ 13 A. En tenant compte du gain bifacial, le courant de fonctionnement reste dans la portée de courant d'entrée maximale des onduleurs, sans perte de production d'énergie.

La taille du module Hi-MO 5 est de 2 256 x 1 133 mm, et sa longueur est parfaitement compatible avec les systèmes de suivi 1P et 2P à axe horizontal unique. Il adopte une conception à double vitrage avec cadre, offrant une capacité de charge élevée (charge statique avant et arrière de 5 400 Pa et 2 400 Pa respectivement) et une fiabilité à long terme éprouvée ne nécessitant pas l'ajout de traverse arrière.

La production de série de technologies de pointe peut créer une réelle valeur

Le module Hi-MO 5 de LONGi a une taille standard M10, de 182 mm pour les plaquettes. Cette norme est établie grâce à des études de fond portant sur l'ensemble des processus de fabrication, de transport et de déploiement des modules photovoltaïques.

Pour accélérer la production de série du module, LONGi accélère la construction de nouvelles capacités de production ; elles devraient atteindre 12 GW cette année pour le module Hi-MO 5.

Dennis She, le vice-président principal de LONGi Solar, a déclaré : « Créer, à partir de rien, un module de haute puissance satisfaisant les exigences des clients est ce qui a inspiré le module Hi-MO 5. La production de série de technologies de pointe peut créer une véritable valeur ajoutée. Nous avons hâte de créer pour nos partenaires et clients mondiaux de la valeur, une puissance plus élevée et un coût moyen actualisé de l'énergie plus faible donnant lieu à une nouvelle vague de parité du réseau photovoltaïque. »

L'usine de modules de LONGi Solar à Xianyang (Shaanxi), fonctionnait déjà à plein régime en mai, sa capacité de production annuelle atteignant 5 GW. En outre, l'usine de modules de LONGi Solar à Jiaxing (Zhejiang), est en cours de construction et ajoutera 5 GW en termes de production annuelle. LONGi continuera d'étendre son empreinte mondiale et d'investir dans ses capacités de production pour répondre aux besoins du marché solaire de demain.

