LONGi atteint un classement de bancabilité record dans les derniers résultats de Bloomberg NEF

BNEF a demandé à des banques, des fonds, des développeurs, des fournisseurs de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de construction (IAGC), ainsi que des firmes de diligence raisonnable technique quelles marques parmi celles de 48 fabricants de modules ils considéraient bancables (c.-à-d. pouvant être utilisées dans des projets solaires avec un financement sans recours). Dans les résultats 2019, LONGi a enregistré une forte hausse à 91 %, la plus élevée jamais enregistrée par la société, indiquant clairement la maturité de LONGi en tant que marque établie dans l'industrie.

LONGi a également obtenu une « étoile » indiquant sa classification de « Meilleur performant » dans le Tableau de bord de fiabilité des modules PV 2019 de PV Evolution Labs (PVEL). Les modules LONGi ont remporté le titre de « Meilleur performant » dans les 4 catégories de test de PVEL : chaleur humide, cyclage thermique, charge mécanique et dégradation induite potentielle (DIP).

BNEF a également nommé les « 15 Meilleures marques de modules PV utilisées dans des projets financés par des prêts à terme » depuis le 1er juillet 2017. Les 3 marques chefs de file ont fourni presque 5GW de transactions financées par des prêts à terme. LONGI est la deuxième marque la plus utilisée avec 1 447 MW de transactions financées.

LONGi s'est également classé comme fabricant de modules le plus solvable. BNEF utilise le score Altman-Z - une combinaison de ratios financiers - pour déterminer la solvabilité des fabricants. Il indique le risque qu'une entreprise dépose son bilan au cours des 2 prochaines années. LONGi s'est fait attribuer un score de 3,1 qui indique une excellente santé financière et le fait qu'une faillite est extrêmement improbable. Le score Altman-Z de LONGi est le plus élevé parmi les fabricants qui n'ont comme objectif que de produire des modules solaires.

Outre sa bancabilité et sa fiabilité, LONGi exerce également ses activités à l'échelle en tant que l'un des plus grands fabricants de modules solaires en termes de capacité de production actuelle et prévue. D'après l'analyse continue des annonces d'expansion de la capacité globale par PV Tech, la capacité d'assemblage de modules nominale totale de LONGi devrait dépasser 13GW en 2019, et cette dernière expansion fait de la société le plus grand fabricant de modules au monde.

