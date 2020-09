XI'AN, Chine, Sept. 29, 2020 /CNW/ - Cette année, en tant que nouveau membre de l'initiative RE100, LONGi, la première entreprise mondiale de technologie solaire dont le siège social est situé à Xi'an, en Chine, a participé pour la première fois à la Semaine du climat de la ville de New York en 2020. LONGi fait également partie de la liste des entreprises les plus influentes du monde qui s'engagent à produire de l'énergie 100 % renouvelable et qui sont en nomination pour les RE100 Leadership Awards de cette année.

Le fondateur et président de LONGi, Li Zhenguo, a été invité à prendre la parole lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement international le plus influent de l'année en matière de changement climatique. En tant que seul chef d'entreprise représentant une société chinoise et un grand fabricant de systèmes photovoltaïques, M. Li a partagé sa vision sur la façon dont la technologie solaire aide le monde à lutter contre le changement climatique et a réitéré l'engagement de LONGi à rendre l'énergie propre plus abordable et plus accessible grâce à une technologie progressive et à des réductions de coûts.

M. Li a également été invité à une table ronde : « Future-fit Business Strategies for a Net-zero World » avec des dirigeants d'entreprises dont Marc Engel, directeur de la chaîne d'approvisionnement d'Unilever, Mathias Lelièvre, PDG d'ENGIE Impact et le professeur Rebecca M. Henderson de la Harvard Business School. La session a été modérée par Helen Clarkson, PDG du Climate Group.

Li a commenté que « la valeur de l'énergie solaire est encore sous-estimée ». Au cours de la dernière décennie, LONGi s'est engagée à réduire le « coût nivelé de l'énergie » de la production d'électricité photovoltaïque. À mesure que l'énergie solaire deviendra moins chère et plus accessible, et que la technologie du stockage de l'énergie continuera à mûrir, le PV sera plus compétitif par rapport aux sources d'énergie traditionnelles. Li a également partagé « Solar for Solar », une initiative de LONGi visant à utiliser des énergies propres pour produire des produits énergétiques propres.

Lors de la table ronde, le président Li a été interrogé sur les mesures prises par LONGi pour influencer la politique environnementale. « Lorsque LONGi envisage des sites pour ses nouvelles usines, la proportion d'énergie propre dans la combinaison de sources d'énergie locales est un facteur important dans notre décision. Nous sommes plus disposés à ouvrir des usines dans des endroits où la proportion d'énergie propre est élevée, par exemple dans des régions telles que la province de Yunnan en Chine, où l'énergie propre représente actuellement 92 % du réseau local ».

Dans son engagement en faveur des énergies propres et renouvelables et de l'initiative RE100, LONGi s'est engagée à utiliser 100 % d'électricité renouvelable pour ses activités mondiales d'ici 2028. En plus de ses propres efforts pour rendre la fabrication plus écologique, M. Li a déclaré que LONGi encouragera également ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement et ses clients à réaliser ensemble l'initiative RE100.

À mesure que l'énergie propre deviendra moins chère et plus accessible, des secteurs tels que le stockage de l'énergie, l'énergie de l'hydrogène, le réseau intelligent, le recyclage de l'eau et le dessalement de l'eau de mer connaîtront un développement rapide dans le cadre d'une transition énergétique plus large. De tels changements, a ajouté M. Li, déclencheront une croissance transformatrice pour l'avenir.

Au cours de cet événement d'une semaine, LONGi a présenté ses dernières technologies et ses offres de produits lors d'une exposition virtuelle en ligne et a partagé avec les médias la stratégie de LONGi sur la transition vers l'énergie verte et les tendances futures du secteur photovoltaïque.

À propos de LONGi

LONGi, dont le siège est à Xi'an, en Chine, se concentre sur la fabrication de produits photovoltaïques et la fourniture de solutions technologiques en matière d'énergie solaire. Son offre de produits va des plaquettes, cellules, modules et équipements photovoltaïques aux systèmes d'énergie solaire. Le groupe LONGi est devenu une entreprise mondiale avec des actifs d'environ 8,38 milliards de dollars US et plus de 4,65 milliards de dollars US de revenus annuels en 2019.

