Long congé de la Journée nationale des patriotes - Mieux partager la route, c'est sauver des vies

QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Pendant la longue fin de semaine qui est à nos portes, plusieurs personnes se déplaceront sur les routes du Québec, et ce, tous modes de transport confondus. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle que la route appartient à tout le monde et que chaque usager ou usagère a un rôle à jouer pour en assurer un bon partage et pour favoriser une cohabitation harmonieuse.

Rappelons qu'au cours des 5 dernières années, on compte en moyenne, lors du long congé de la Journée nationale des patriotes, 3 décès, 17 personnes blessées gravement et 290 personnes blessées légèrement sur les routes du Québec.

D'ailleurs, le Code de la sécurité routière mentionne que tout usager de la route est tenu, surtout à l'égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d'agir avec prudence et respect lorsqu'il circule sur le réseau routier. L'usager vulnérable, quant à lui, est tenu d'adopter des comportements favorisant sa sécurité.

Voici un rappel de quelques règles de base pour favoriser la courtoisie et le partage de la route.

Pour les automobilistes et les motocyclistes :

Respecter la signalisation, par exemple les feux de circulation, les arrêts obligatoires, les limites de vitesse et l'obligation de céder le passage;

Respecter la priorité des autres usagers de la route, par exemple aux passages pour piétons et aux intersections;

Signaler ses intentions en utilisant le clignotant;

Ne pas suivre de trop près un autre véhicule;

Vérifier ses angles morts, qui pourraient dissimuler un usager vulnérable;

Laisser suffisamment d'espace à un piéton et à un cycliste lorsqu'on le dépasse : 1 m dans une zone de 50 km/h ou moins, 1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h.



Pour les cyclistes :

Respecter la signalisation, par exemple les feux de circulation et les arrêts obligatoires;

Circuler dans le sens de la circulation;

Signaler ses intentions en faisant un code gestuel;

Céder le passage aux piétons lorsqu'ils ont la priorité;

S'assurer que son vélo est muni de tous les équipements de sécurité obligatoires;

Rouler à une vitesse raisonnable en présence de piétons, notamment afin de ne pas amoindrir leur sentiment de sécurité.

Pour les piétons :

Traverser aux intersections ou aux passages piétonniers;

Respecter les feux piétons;

Demeurer visible autant que faire se peut.

