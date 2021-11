LONDON, ON, le 8 nov. 2021 /CNW/ - La Ville de London, en Ontario, en collaboration avec la Commission canadienne pour l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture), est fière d'annoncer que London a été désignée ville de musique de l'UNESCO. London est la première ville canadienne à recevoir cette désignation.

« Cette désignation réaffirme que London est une plaque tournante internationale de la musique et de la culture, où l'on trouve des artistes, des auteurs-compositeurs, des producteurs, des ingénieurs du son, des exploitants de salles de spectacles et de festivals incroyablement talentueux et des programmes d'éducation musicale de renommée mondiale », a déclaré le maire de London, Ed Holder. « Nous sommes une communauté profondément enracinée dans le domaine de la création, et où la musique est un élément essentiel de notre identité économique et culturelle. La désignation de ville de musique de l'UNESCO est une reconnaissance de l'engagement et du dévouement permanents de tous les acteurs du secteur de la musique en faveur du développement de l'industrie musicale. »

London forme des talents (artistes, producteurs, ingénieurs) primés et reconnus à l'échelle internationale par le biais des écoles postsecondaires de l'Université Western, du Fanshawe College et de l'Ontario Institute of Audio Recording Technology (OIART). London a été la deuxième municipalité au Canada à approuver une stratégie musicale (2014) et à embaucher un responsable du développement de l'industrie musicale (2015). La stratégie musicale de London énonce les priorités pour faire progresser le secteur de la musique et la communauté de London.

« Devenir une ''Ville de musique UNESCO'' élève la marque de London à l'échelle nationale et internationale et lui permet de bénéficier d'un meilleur rayonnement et apprentissage grâce à l'accès au réseau de villes créatives de l'UNESCO », déclare Cory Crossman, agent de développement de l'industrie musicale de London. « Cette désignation est le fruit de plusieurs années de travail et a été soutenue par notre communauté musicale et l'accueil réussi d'événements internationaux et nationaux tels que la Semaine de la musique country de l'Association canadienne de la musique country (ACMC), les prix de l'ACMC et les JUNOS. »

La Ville de London rejoint désormais les 295 villes membres et 59 autres villes de musique du Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU), réparties dans 90 pays. Les membres se sont engagés à faire partie du réseau pour partager les meilleures pratiques, développer des partenariats qui favorisent la créativité et les industries culturelles, renforcer la participation à la vie culturelle et intégrer la culture dans les plans de développement urbain. Les villes membres s'engagent également à mettre en œuvre l'Agenda 2030 pour le développement durable au niveau local.

« Compte tenu de ses connaissances directes du rôle de la culture dans le contexte du développement municipal, de sa position de chef de file en matière d'enseignement de la musique et du large soutien de sa communauté, nous sommes heureux d'accueillir un nouveau partenaire qui contribue à la vitalité de l'économie locale et fait progresser le développement urbain durable », déclare Roda Muse, secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO. « Nous saluons les efforts de tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour que London obtienne la prestigieuse désignation de Ville créative de l'UNESCO. »

Créée en 2004, le RVCU comprend sept domaines : artisanat et art populaire, design, cinéma, gastronomie, littérature, arts médiatiques et musique. London rejoint trois autres villes canadiennes qui font également partie du réseau : Montréal (design), Québec (littérature) et Toronto (arts médiatiques).

À propos de London

Avec une population diversifiée de plus de 400 000 personnes, London est actuellement la 11e plus grande ville du Canada et offre à ses résidents et visiteurs l'attrait d'une grande ville combiné au charme d'une petite ville.

London est un chef de file en matière d'enseignement de la musique avec trois écoles de musique postsecondaires reconnues à l'échelle internationale qui forment plus de 1 000 étudiants et qui compte plus de 130 professeurs et employés. La scène musicale de London représente 963 emplois équivalents à plein temps et soutient plus de 4 700 événements musicaux, avec une industrie de la production musicale robuste et en pleine croissance. Les industries culturelles de London génèrent près de 600 millions de dollars chaque année.

London est ravie d'ouvrir une fois de plus ses portes et d'accueillir les plus grandes stars de la musique country. Du 26 au 29 novembre 2021, London se transformera en capitale de la musique country au Canada, alors que la ville accueillera l'industrie de la musique country pour la semaine de la musique country 2021 de l'ACMC. Le week-end culminera avec le rassemblement des plus grandes vedettes de la musique country du Canada aux Budweiser Gardens pour la remise des prix de l'ACMC 2021 présentés par TD le lundi 29 novembre.

Pour plus d'information, visitez : www.london.ca et www.londonmusicoffice.com.

À propos de la Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO) est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Par l'entremise de ses réseaux et partenaires, elle assure la promotion des valeurs, priorités et programmes de l'UNESCO au Canada et fait entendre la voix des experts de la société civile à l'international. La CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada.

