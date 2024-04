LOKIA ET COREV IMMOBILIER S'ASSOCIENT

QUÉBEC, le 30 avril 2024 /CNW/ - LOKIA, propriétaire et gestionnaire de résidences privées pour aînés, est heureuse d'annoncer son association dans trois projets avec COREV Immobilier, spécialiste dans le domaine immobilier résidentiel et commercial. Ces derniers récupèrent les actifs de Groupe Sélection dans les trois projets suivants: Le Domaine Mahonia (Québec), Les Terrasses Bowen (Sherbrooke) et LOKIA Trois-Rivières. L'entente fut officialisée le 9 février 2024.

Reconnue par son expertise en soins et services pour aînés depuis plus de 20 ans, LOKIA poursuivra la gestion des opérations pour chacune des résidences. "Nous avons la chance de pouvoir compter sur des experts chevronnés dans le domaine de l'immobilier et de la rénovation majeure d'immeubles patrimoniaux pour assurer la pérennité de ces résidences et favoriser le développement. Cette collaboration permet de consolider la poursuite de notre mission d'offrir à nos résidents une qualité de vie supérieure'', mentionne Dr Guy Tremblay, président de LOKIA.

"Nous sommes heureux de la confiance que nous témoigne LOKIA pour la gestion immobilière de ces résidences d'envergure au Québec. Ce partenariat est une réelle opportunité pour notre entreprise de se développer dans le domaine des résidences pour aînés et nous sommes fiers de nous associer à un pilier de l'industrie", mentionne M. Daniel Revah, président de Corev Immobilier.

À propos de Groupe LOKIA

Groupe LOKIA, fondé par le Dr Guy Tremblay en 2002, est une entreprise de gestion immobilière, détenant une expertise en soins aux personnes âgées. Son équipe, située à Québec et à Alma, détient une vision unique dans le domaine des résidences privées pour aînés. www.lokia.ca/a-propos

