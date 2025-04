Ouverture officielle résidence privée pour aînés - GROUPE LOKIA ET GROUPE COREV ANNONCENT L'OUVERTURE DE LEUR NOUVELLE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS À LACHINE: VILLA OPALE

LACHINE, QC, le 2 avril 2025 /CNW/ - L'arrivée du printemps marquera l'inauguration de Villa Opale, la toute nouvelle résidence privée pour aînés du Groupe LOKIA. Le complexe sera situé au 650, 32e Avenue à Lachine et il s'agit d'une transformation d'un bâtiment existant pour offrir un milieu de vie adapté aux besoins évolutifs des aînés.

Villa Opale offrira 224 unités locatives, réparties dans deux tours de six étages pour une clientèle autonome, semi-autonome et en perte d'autonomie. Plus de la moitié de ces unités seront dédiées à une unité de soins spécialisée, appelée « l'Oasis », offrant un accompagnement personnalisé et sécuritaire.

Anciennement connu sous le nom des Floralies Lachine, cet établissement était utilisé comme CHSLD privé et par la suite acquis par Le Groupe LOKIA et Corev Immobilier. Idéalement située au cœur de Lachine, à deux pas de la bibliothèque municipale, d'un parc verdoyant et d'une artère commerciale animée, Villa Opale allie harmonieusement confort, sécurité, accessibilité et services de qualité supérieure.

"Lors de mes années de pratique, j'ai eu le sentiment que les personnes âgées méritaient d'être traitées de manière plus attentionnée, déclare Dr Guy Tremblay, ORL et Président de l'entreprise. Avec LOKIA, je souhaite remédier aux lacunes actuelles en soins pour aînés. De là, la création de notre offre de services généreuse et personnalisée à leur réalité."

UN MODÈLE DE COHABITATION UNIQUE

Villa Opale accueillera une clientèle mixte de résidents laïcs et de membres de congrégations religieuses. Deux communautés religieuses de Laval, soit les Sœurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception ainsi que les prêtres de la Société des Missions-Étrangères du Québec ont choisi d'élire domicile à Villa Opale dans quelque 160 unités.

Sœur Marie-Josèphe Simard de la communauté des Sœurs Missionnaires de l'Immaculé-Conception nous rappelle cette belle réflexion de Délia Tétreault, fondatrice du premier institut missionnaire canadien : "Ce ne sont pas les grandes maisons qui rendent heureux, mais les grands cœurs"

UNE OFFRE ÉVOLUTIVE ET DES SOINS ADAPTÉS

Le milieu de vie offert à Villa Opale se veut évolutif, c'est-à-dire qu'il s'adapte à l'état de santé de ses résidents. Grâce à des installations sécuritaires et un accompagnement par des professionnels de la santé, chaque résident bénéficie d'un cadre sécuritaire qui évolue selon son état de santé. L'unité de soins, aussi appelé l'Oasis chez LOKIA, a été spécialement aménagée pour accueillir la clientèle dans six secteurs distincts.

Villa Opale est fière d'annoncer son intention de collaborer étroitement avec le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, afin de répondre aux besoins de lits et de soins adaptés pour les aînés de la région.

À PROPOS DU GROUPE LOKIA

Groupe LOKIA, fondé par le Dr Guy Tremblay en 2002, est une entreprise propriétaire et gestionnaire de milieux de vie pour aînés, détenant une expertise en soins aux personnes âgées. Son équipe détient une vision unique dans le domaine des résidences privées pour aînés. Villa Opale est la 15e résidence du Groupe LOKIA et la toute première à Montréal. L'entreprise assure au quotidien le bien-être de plus de 3000 aînés et emploi au-delà de 1400 passionnés.

SOURCE Groupe LOKIA

Pour toute demande médias, veuillez contacter : Maxime Paré, Directeur des opérations, [email protected], 438-337-8194