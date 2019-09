LOJIQ salue la nomination de Jean-Stéphane Bernard

À quelques jours de sa retraite, Michel Robitaille, actuel président-directeur général de LOJIQ | OQMJ et secrétaire général de l'OFQJ, a déclaré : « Je suis très heureux de la nomination de Jean-Stéphane Bernard avec qui j'ai eu le plaisir de travailler alors que j'étais Délégué général du Québec à Paris et lui Sous-ministre au ministère des Relations internationales. Il connait bien LOJIQ et je suis persuadé qu'il fera rapidement sa marque en amenant notre organisme vers de nouveaux sommets. Les trois années de prospérité passées à LOJIQ furent des moments de grande joie entouré d'une équipe exceptionnelle, dévouée et dynamique. Durant cette période, le nombre de jeunes soutenus par nos programmes a augmenté de 30 % pour atteindre 5 216 en 2018-2019. L'an passé, leurs projets se sont réalisés dans 101 pays, un record absolu ! »

L'adoption de la Loi 139 a mené, en 2018, à l'élargissement du portefeuille de responsabilités de LOJIQ et à la nouvelle possibilité de mobilités jeunesse au Québec et dans les provinces canadiennes. Il ne fait nul doute que l'expérience de M. Bernard comme secrétaire associé au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes bénéficiera au développement de nouvelles opportunités de développement sur ce territoire.

La nomination de Michel Robitaille au poste de Président du conseil d'administration du Centre de la Francophonie des Amériques permettra également d'accentuer les liens, déjà solides, de LOJIQ avec cet organisme voué au rayonnement et à la promotion du fait français dans les Amériques.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécoises et Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes. LOJIQ contribue également à accueillir près de 3 000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

SOURCE Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec

Renseignements: Jonathan Leibel, Chargé de l'information et des relations publiques, LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, Tél. : 514 873-4255, poste 203, jleibel@lojiq.org

Related Links

http://www.lojiq.org/