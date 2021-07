LOJIQ relance les projets de mobilité au Québec et au Canada destinés aux jeunes Québécois

LOJIQ accompagne la jeunesse québécoise désirant enrichir son parcours professionnel et personnel d'une expérience de mobilité formatrice. LOJIQ propose deux options à ses participants afin qu'ils révèlent et développent leur potentiel :

Déposer son propre projet : Que ce soit pour participer à un évènement, une formation, une résidence de création artistique, un stage professionnel en milieu de travail ou un projet de volontariat, LOJIQ contribue, après étude et acceptation de la demande, à une part des coûts de transport, à tout ou partie d'éventuels frais d'inscription, aux frais d'assurance, etc. Chaque programme possède des spécificités dont les détails sont accessibles en ligne.

Participer à un projet clés en main : Qu'il s'agisse d'offres de stages ou d'appels de candidatures, LOJIQ invite les personnes intéressées à prendre part à ces projets élaborés en collaboration avec ses partenaires. Le soutien de LOJIQ se traduit par une indemnité forfaitaire ou un appui financier bonifié pour les frais, l'accès à un réseau de contacts, un accompagnement et des services-conseils.

Il est de la responsabilité du participant de s'informer des modalités d'ouverture des provinces et territoires du Canada : https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/provinces.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent les Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice.

LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides.

