LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec à Dakar pour renforcer sa collaboration avec le Sénégal

MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec , a initié une mission de trois jours à Dakar afin d'entretenir et de développer la collaboration initiée il y a plus de vingt ans avec le Sénégal. Plusieurs rencontres, visites et annonces rythmeront le séjour de M. Bernard afin de réaffirmer le soutien de LOJIQ à la jeunesse sénégalaise notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la lutte aux changements climatiques et de la culture. Il aura l'occasion de rappeler dès aujourd'hui, lors d'un échange avec la ministre de la Jeunesse du Sénégal, Mme Néné Fatoumata Tall, et en présence du délégué général du Québec à Dakar, M. Iya Touré, que 1 049 jeunes Québécois ont réalisé un projet au Sénégal grâce au soutien de LOJIQ et 65 jeunes Sénégalais ont pris part à des projets réalisés au Québec depuis 2010.

Un accompagnement et du soutien dédiés aux jeunes entrepreneurs

Le premier temps fort de cette mission sera la signature d'un protocole d'entente entre LOJIQ, la Couveuse d'entreprises pour la promotion de l'emploi par la microentreprise (CEPEM) et la ville de Dakar. La conclusion de cette entente fera suite à un échange bilatéral entre M. Bernard et le maire de Dakar, M. Barthélemy Toye Dias.

Puis, en présence de la directrice générale du Fonds de développement et de Solidarité Municipal (FODEM), Mme Aminata Diop Samb, et de Mme Seynabou Amy Ka, conseillère en relations internationales à la ville de Montréal, M. Bernard félicitera l'équipe de la couveuse pour son travail constant visant le renforcement des capacités des jeunes à accroître leur compétence de gestion et améliorer la résilience des entreprises sénégalaises. Pour faire suite au succès d'une première collaboration lors de laquelle LOJIQ avait déjà soutenu 34 jeunes entrepreneurs sénégalais, M. Bernard annoncera la formation d'une prochaine cohorte d'entrepreneurs au sein de la Couveuse.

Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l' Initiative en créativité entrepreneuriale jeunesse en Francophonie de LOJIQ et permet à de jeunes entrepreneurs et formateurs d'obtenir les compétences nécessaires pour assurer le bon développement de leurs entreprises et de leurs compétences professionnelles.

Le 16 mars, à l'occasion de la 3e conférence internationale sur la Francophonie économique qui se tiendra à Dakar, M. Bernard participera au Salon International de l'Entrepreneuriat, de la Recherche et de l'Innovation chez les jeunes en tant que modérateur d'une table ronde sur le thème : Entrepreneuriat responsable chez les jeunes et les femmes : défis et opportunités.

Une initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques

Outre l'entrepreneuriat, M. Bernard aura à plusieurs reprises l'occasion de présenter la seconde initiative de LOJIQ permettant d'accueillir de jeunes Sénégalais aux Québec : l' Initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques s'adresse aux jeunes adultes du Québec et des pays francophones les plus vulnérables aux changements climatiques visés par l'initiative âgés de 18 à 35 ans. Une rencontre avec les représentants du Réseau africain pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole (RAPEA) sera l'occasion de rappeler l'existence de ce programme déjà connu puisqu'une quinzaine de participants ont réalisé des projets dans le cadre de cette initiative au cours des trois dernières années.

Soutien à la Biennale de Dakar

Jean-Stéphane Bernard conclura sa visite en réaffirmant le soutien de LOJIQ à la promotion de la culture urbaine et des échanges interculturels en prenant part à une rencontre avec des représentants de la Maison des cultures urbaines (MCU) en présence d'artistes dakarois de premier plan. M. Bernard rappellera la présence de LOJIQ dans le cadre du Sénégal talent Campus et de la prochaine Biennale de Dakar qui se tiendra du 18 mai au 21 juin 2022.

