LOJIQ et le BIJ célèbrent en chanson les 35 ans de collaboration entre le Québec et la Communauté française de Belgique avec les rappeurs de l'Amalgame et du 77

35 ans de coopération au service de la jeunesse

Depuis 35 ans, la mobilité jeunesse est au cœur des échanges bilatéraux entre le Québec et la Wallonie-Bruxelles et vise toujours autant à favoriser la créativité des jeunes, à renforcer la vitalité de la langue française et à permettre l'émergence de nouveaux réseaux internationaux. Partenaire incontournable de ce projet, Coup de cœur francophone se fait un point d'honneur de programmer chaque année des artistes francophones de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

À propos des artistes

L'Amalgame est une équipe de rap québécoise qui a vu le jour en 2014. La formation a été très active entre 2014 et 2017, avec la sortie de deux EP (Boogie Lovegood -- 2014 et Cordalinge -- 2017) et deux albums (Congé sur l'île -- 2015 et Pognés sur l'île -- 2015). Originaire du centre de l'île de Montréal, le groupe évolue entre Villeray et Rosemont comme il oscille entre ses influences trap, boombap et funk. Avec leurs styles respectifs aussi uniques que rassembleurs, les quatre rappeurs de la formation ont su développer un son authentique et original aux pourtours de la musique québécoise contemporaine. Alors que l'année 2018 aura été marquée par les progrès individuels de chacun des rappeurs de l'équipe, il en a été tout autrement pour 2019, alors que la formation a lancé l'album « Aux frontières du concret ». Cet opus de 10 titres traite principalement de la concrétisation de leur objectif principal : être les meilleurs rappeurs du Québec. La musique de L'Amalgame, ou bonne sauce pour les intimes, se prête à merveille aux performances live et conquiert du même coup le cœur de tous ceux et celles qui auront eu le plaisir d'y goûter.

Le 77 est un groupe de rap francophone originaire de Bruxelles. Il est composé de Peet et Félé Flingue (chant), Morgan (composition) et Rayan (management) qui vivent en colocation dans la Ville de Bruxelles. Le nom de leur groupe est un hommage au numéro de leur habitation. Félé Flingue est un ancien membre du groupe l'Or du Commun.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécoises et Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes. LOJIQ contribue également à accueillir près de 3 000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

À propos du BIJ

Le Bureau International Jeunesse (BIJ) est un service de Wallonie-Bruxelles International cogéré par la Fédération Wallonie-Bruxelles et mis en place pour gérer des programmes internationaux destinés aux jeunes de Wallonie et de Bruxelles en dehors du cadre scolaire. Chaque année, c'est plus de 5.000 jeunes adultes qui bénéficient de ces financements.

Le BIJ offre un accompagnement spécialisé aux jeunes et aux relais du secteur jeunesse pour les aider à mettre en place des projets internationaux de qualité.

