LOJIQ et la SNA s'engagent pour le vivre ensemble

L'initiative sur le vivre ensemble a permis d'engager un vaste mouvement de mobilisation citoyenne des jeunes sur les réseaux sociaux, démontrant leur volonté́ de prendre le contrepied de la tentation du repli sur soi, du rejet de l'autre et du discours de haine qui peut s'intensifier facilement en ligne.

Cette activité fait suite à une précédente formation qui s'était tenue du 11 au 14 mai. Co organisée par la SNA et LOJIQ, en collaboration avec le Bureau international Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'Office franco-québécois pour la jeunesse, elle avait permis de rassembler des dizaines de participants et participantes de l'Atlantique, du Québec, de la Belgique et de la France. Si la situation sanitaire le permet, une continuité de la formation sera proposée en présentiel en novembre 2021 à Moncton.

Les outils développés dans le cadre de cette initiative comprennent une série de fiches pratiques et pédagogiques et d'activités dynamiques conçues pour des participants et participantes ayant une certaine expérience dans l'animation ou la formation, le tout s'appuyant sur une charte des valeurs et un référentiel de compétences.

« Nous avons là un bel exemple de tout le bien qui émane des relations Acadie-Québec. Ces formations sont une continuité aux nombreuses collaborations que nous entretenons avec LOJIQ depuis quelques années et que nous avons officialisée avec la signature d'une entente en novembre. Nous continuons de nous réjouir et à favoriser les relations accrues entre la jeunesse francophone et acadienne des provinces atlantiques et la jeunesse québécoise. »

Louise Imbeault (O. N.-B.), présidente de la Société Nationale de l'Acadie

« Le rapprochement entre LOJIQ et la SNA s'inscrit dans une volonté de mutualiser nos actions. Cette entente agira comme colonne vertébrale des relations entre l'Acadie et le Québec et permettra la mise en opération d'actions concrètes sur le terrain pour la jeunesse francophone et acadienne des provinces atlantiques et du Québec. Nous sommes ravis de poursuivre notre travail au service de la jeunesse et sur un enjeu aussi crucial que le vivre ensemble. »

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, dans les provinces canadiennes ou à l'international. Dans le contexte actuel, LOJIQ a ajusté et bonifié son offre de service pour répondre stratégiquement à la relance économique du Québec, en proposant des projets en virtuel, en local, au Québec et au Canada. LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

La Société Nationale de l'Acadie (SNA) est une société à but non lucratif qui regroupe les quatre associations francophones porte-parole des provinces de l'Atlantique ainsi que les quatre associations jeunesse. La SNA compte également des membres affiliés au Québec, en France et aux États-Unis. Elle a pour mandat de représenter le peuple acadien sur les scènes atlantique, nationale et internationale, grâce aux contributions de nombreux partenaires.

