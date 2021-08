LOJIQ et IMJUVE renouvellent une entente de collaboration au profit de la jeunesse

À l'événement, déployé de façon hybride et respectant les mesures sanitaires, se sont rencontrés Jean-Stéphane Bernard , président-directeur général de LOJIQ, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez , directeur général d'IMJUVE, Stéphanie Allard-Gomez , déléguée générale du Québec à Mexico, Alejandro Estivill Castro , consul général du Mexique à Montréal, ainsi que plusieurs membres de leurs équipes. Le renouvellement de l'entente vise à consolider et à développer davantage l'esprit entrepreneurial, la mobilité étudiante, le développement professionnel et culturel, l'engagement citoyen, le bénévolat et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes adultes de 18 à 35 ans au Québec et de 18 à 29 ans au Mexique.

Dans ce cadre, les dirigeants de LOJIQ et d'IMJUVE, ont présenté les axes de travail qui vont rythmer leur collaboration au cours des trois prochaines années, parmi lesquels se démarquent les suivants : le leadership des jeunes et l'engagement citoyen, les arts et la culture, l'entrepreneuriat et l'emploi ainsi que la réinsertion sociale et professionnelle. Ils ont également rappelé que les premiers projets communs réalisés entre LOJIQ et IMJUVE datent de 2000. C'est donc depuis plus de 20 ans que la vision commune des deux partenaires permet d'avancer de manière croisée au bénéfice de la jeunesse. Cette collaboration bilatérale a permis de soutenir et d'accompagner près de 3 000 jeunes dans leur développement personnel et professionnel :

2 685 jeunes adultes du Québec soutenus par LOJIQ dans la réalisation de leurs projets académiques, professionnels, entrepreneuriaux et artistiques au Mexique depuis 2000

298 jeunes adultes mexicains accueillis au Québec depuis 2000, dont 104 avec le soutien de l'IMJUVE

« Par le renouvellement de cette entente avec l'IMJUVE, nous reconnaissons le rôle stratégique des jeunes du Mexique et du Québec dans leur contribution à nos sociétés. Nous sommes donc heureux de renforcer notre collaboration afin de stimuler la réalisation de projets qui ont pour but de favoriser le développement professionnel et personnel de nos participants. » - Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ

« Le Québec et le Mexique ont une solide coopération qui a surmonté toute distance géographique et qui a donné comme résultat un productif échange culturel au profit des jeunes. Aujourd'hui nous sommes en train de franchir un moment historique avec le renouvellement de cette entente dont le but est d'encourager et de renforcer notre collaboration dans des domaines tels que le développement professionnel, social et culturel, entre les deux communautés. » - Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, directeur général de l'IMJUVE

« Le soutien aux jeunesses est un élément clé pour avoir un impact positif sur le présent et l'avenir de nos sociétés. Aujourd'hui, nous choisissons d'investir conjointement sur notre jeunesse, afin d'offrir de nouveaux outils et des opportunités à nos jeunes. » - Stéphanie Allard-Gomez, déléguée générale du Québec au Mexique

« Je ne peux que me réjouir de cet accord qui revitalise et donne un coup de jeune à cette grande relation. Que les Mexicains et les Québécois privilégient la relation entre LOJIQ et IMJUVE… C'est logique. Et c'est pourquoi je dis que la jeunesse est peut-être l'essence même de notre compréhension. Et d'ailleurs, j'imagine parfois que la notion de jeunesse est le dénominateur commun des activités constantes que nous menons dans la relation du Mexique avec le Québec. » - Alejandro Estivill Castro, consul général du Mexique à Montréal

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent les Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice. LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides.

À propos de l'IMJUVE

Créé en 1999, l'Institut Mexicain de la Jeunesse (IMJUVE) a pour objectif de définir, d'articuler et de renforcer les actions développées par les organismes et institutions qui relèvent du gouvernement fédéral mexicain et qui ont un impact sur les jeunes du Mexique de 12 à 29 ans. Les actions de l'IMJUVE sont attachées au Programme institutionnel 2020-2024, qui découle à son tour du Plan National de Développement 2019-2024, établi au niveau national.

À propos de la DGQM

La Délégation générale du Québec à Mexico a été inaugurée en 1980 et exerce son mandat sur tout le territoire du Mexique. Elle fait la promotion des intérêts du Québec auprès des institutions politiques mexicaines, de même que dans les secteurs de l'économie, de l'éducation, de la culture, de l'immigration et d'autres secteurs relevant de la compétence du Québec. Le Mexique est le quatrième partenaire commercial du Québec, entre autres, grâce à l'ACEUM.

SOURCE Les Offices jeunesse internationaux du Québec

Renseignements: Source, Éric-Olivier Pietrantoni, Directeur des communications, LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, 438 920-9836 | [email protected]

Liens connexes

https://www.lojiq.org/