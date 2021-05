LOJIQ continue d'adapter ses programmes destinés aux jeunes adultes du Québec en permettant le dépôt de projets virtuels à distance ou en contexte local

Développement de carrière

Volet Action culturelle et artistique : Résidence virtuelle de création

Offrir un accompagnement et un soutien financier aux jeunes artistes de toutes les disciplines artistiques et aux professionnels des arts et de la culture âgés de 18 à 35 ans qui prennent part à des résidences de création virtuelles ou à des événements et formations en ligne.

Offrir un accompagnement et un soutien financier aux jeunes artistes de toutes les disciplines artistiques et aux professionnels des arts et de la culture âgés de 18 à 35 ans qui prennent part à des résidences de création virtuelles ou à des événements et formations en ligne. Volets Action culturelle et artistique / Développement et échange d'expertise : participer à un évènement ou assister à une formation

Offrir la possibilité aux jeunes professionnels de tous les secteurs, notamment des arts et de la culture, de déposer un projet afin d'obtenir un soutien financier pour participer à des événements ou à des formations virtuelles québécois, nationaux et internationaux leur permettant de développer leurs connaissances et leurs compétences personnelles et professionnelles, et de tisser des liens avec des partenaires et des collaborateurs nationaux et internationaux.

Entrepreneuriat

Initiative en créativité entrepreneuriale jeunesse en Francophonie : formation à distance au sein d'un incubateur et accélérateur d'entreprises

Offrir la possibilité aux jeunes entrepreneurs du Québec de déposer un projet de formation/accompagnement offert en français au sein d'un incubateur et accélérateur d'entreprises ou d'autres structures spécialisées en accompagnement entrepreneurial (Organismes de développement économique régional, chambres de commerce, etc.) au Québec ou dans des états et gouvernements membres de l'OIF.

Offrir la possibilité aux jeunes entrepreneurs du Québec de déposer un projet de formation/accompagnement offert en français au sein d'un incubateur et accélérateur d'entreprises ou d'autres structures spécialisées en accompagnement entrepreneurial (Organismes de développement économique régional, chambres de commerce, etc.) au Québec ou dans des états et gouvernements membres de l'OIF. Volet Développement d'entreprise : participer à un évènement

Offrir la possibilité aux jeunes entrepreneurs de participer à des activités et événements virtuels nationaux et internationaux (missions virtuelles, conférences, manifestations, compétitions, etc.) permettant de faire rayonner l'expertise du Québec, de développer leurs compétences personnelles et professionnelles et/ou de tisser des liens avec des partenaires et des collaborateurs nationaux et internationaux.

Engagement citoyen

Volet Québec Volontaire : projet de volontariat

Offrir la possibilité à des jeunes de participer à un projet de volontariat en virtuel ou en contexte local, d'intérêt collectif, au bénéfice d'une communauté, pour une durée définie, permettant un développement personnel et l'exercice d'une citoyenneté active et engagée.

Offrir la possibilité à des jeunes de participer à un projet de volontariat en virtuel ou en contexte local, d'intérêt collectif, au bénéfice d'une communauté, pour une durée définie, permettant un développement personnel et l'exercice d'une citoyenneté active et engagée. Volet Action citoyenne : participer à un évènement ou assister à une formation

Offrir la possibilité aux jeunes déjà engagés ou souhaitant s'engager de déposer un projet afin d'obtenir un soutien financier dans le cadre de leur participation à des événements ou à des formations en format virtuel, québécois, nationaux et internationaux, susceptibles de favoriser le développement de leur implication sociale.

Mobilité étudiante

Volet Stages et projets étudiants : participer à un évènement ou assister à une formation

Offrir la possibilité aux jeunes étudiants de déposer un projet afin d'obtenir un soutien financier dans le cadre de leur participation à des activités et événements virtuels québécois, nationaux et internationaux permettant de développer leurs connaissances, leurs compétences, personnelles et professionnelles, et/ou de tisser des liens avec des partenaires et des collaborateurs nationaux et internationaux. Ce nouvel axe permet également d'assister à des activités de formation, complémentaire au milieu scolaire.

Citation

Je suis très heureux de pouvoir proposer cette nouvelle offre aux 18-35 ans de toute la province. Les équipes de LOJIQ ont travaillé fort dans le but d'accompagner les jeunes du Québec dans leurs idées novatrices. Comme toujours, nous sommes persuadés que mettre la relève au cœur de nos actions permettra de créer la synergie, le dynamisme et les opportunités dont le Québec a besoin en ces temps difficiles. L'ouverture des dépôts de projets est pour nous synonyme d'optimisme et permet de franchir une nouvelle étape dans la voie de la reprise.

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, dans les provinces canadiennes ou à l'international. Dans le contexte actuel, LOJIQ a ajusté et bonifié son offre de service pour répondre stratégiquement à la relance économique du Québec, en proposant des projets en virtuel au Québec, au Canada et à l'international et en local au Québec. Ces projets permettent aussi de faire voyager et rayonner les idées et les actions portées par les jeunes adultes du Québec, en cohérence avec notre mission depuis plus de 50 ans.

LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides.

SOURCE Les Offices jeunesse internationaux du Québec

Renseignements: Jonathan Leibel, Chargé de l'information et des relations publiques, LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, Cell. : 438 994-1189, [email protected]

Liens connexes

https://www.lojiq.org/