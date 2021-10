LOJIQ annonce la reprise des projets de mobilité à l'international pour les jeunes Québécois

Plusieurs possibilités pour réaliser un projet LOJIQ accompagne la jeunesse québécoise désirant enrichir son parcours professionnel et personnel d'une expérience de mobilité formatrice au Québec, au Canada et à l'international. Plusieurs options sont proposées aux jeunes Québécois afin qu'ils révèlent et développent leur potentiel :

Déposer son propre projet : Que ce soit en autres pour participer à un évènement, une formation, une résidence de création artistique, un stage professionnel en milieu de travail ou un projet de volontariat, LOJIQ contribue au financement des coûts de transport, à tout ou en partie aux éventuels frais d'inscription, aux frais d'assurance, etc.

Réaliser une session d'études : LOJIQ permet aux étudiants de compléter une ou deux sessions d'études consécutives à l'étranger. Le soutien offert permet d'acquérir une autre perspective de son domaine d'études dans un établissement d'enseignement à l'international. Un montant forfaitaire est attribué selon la zone géographique dans laquelle se situe l'établissement d'enseignement.

Participer à un projet clés en main : Qu'il s'agisse d'offres de stages ou d'appels de candidatures, LOJIQ élabore des projets clés en main avec la collaboration de ses partenaires. Le soutien de LOJIQ se traduit par une indemnité forfaitaire ou un appui financier bonifié.

Le calendrier détaillé des dates de dépôt des candidatures en fonction du type de projet est disponible sur le site internet de LOJIQ.

Mesures sanitaires

Le gouvernement fédéral a levé son avis, introduit en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, contre tous les voyages non essentiels à l'étranger. La levée de cet avis est valable pourvu que les voyageurs soient complètement vaccinés et suivent les directives de santé publique locales dans le pays où ils voyagent. En plus de suivre les recommandations officielles du gouvernement en matière de voyage, LOJIQ suit aussi les recommandations sanitaires gouvernementales et surveille de près l'évolution de la situation. Tous les participants devront appliquer ces mesures sanitaires et les protocoles applicables aux pays où se déroule le projet et celles prescrites par le partenaire d'accueil.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent les Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, au Canada et à l'international.

LOJIQ est majoritairement financé par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et le Secrétariat à la jeunesse.

SOURCE Les Offices jeunesse internationaux du Québec

Renseignements: Jonathan Leibel, Chargé de l'information et des relations publiques, LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec, Cell. : 438 994-1189 | [email protected]

Liens connexes

https://www.lojiq.org/