La marque d'essentiels pour le voyage étend son empreinte mondiale avec le lancement de sa plateforme de commerce électronique au Canada

HONG KONG, le 12 juill. 2023 /CNW/ - LOJEL , la marque mondiale d'essentiels pour le voyage, annonce aujourd'hui son expansion au sein du marché canadien, offrant officiellement sa gamme unique de produits pour le voyage et le quotidien de grande qualité au pays grâce au lancement de sa plateforme canadienne de commerce électronique.

LOJEL, a global carry essentials brand, launches their Canadian e-commerce platform, offering their popular luggage (Voja pictured), bags and accessories to an expanded global audience

Reconnue pour sa conception novatrice, fonctionnelle et réfléchie, LOJEL aspire à devenir la marque d'essentiels pour le voyage la plus centrée sur l'utilisateur, inspirant le mouvement au sein de leurs collectivités et partout dans le monde à travers des bagages, sacs et autres articles haut de gamme, mais accessibles.

« Les Canadiens sont le moteur créatif de la marque LOJEL depuis une décennie », a déclaré Kenzo Yoneno, chef de produit de LOJEL, à Vancouver. « Des photographes, rédacteurs, stylistes, graphistes, développeurs et concepteurs de produits canadiens ont tous laissé une marque indélébile sur la marque, et il est excitant de pouvoir enfin partager notre travail avec notre collectivité locale. »

Parmi les collections populaires de LOJEL, mentionnons Cubo, une valise à grande capacité avec un couvercle plat et une poche principale extensible pour une polyvalence maximale; Niru, des sacs ajustables faits de nylon entièrement recyclé pour des voyages spontanés; et Iloj, des accessoires élégants et minimalistes en cuir au tannage végétal conçus pour les déplacements quotidiens.

LOJEL favorise le mouvement et permet des voyages mémorables à travers le monde. Son siège social est situé à Hong Kong, et elle a des bureaux en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Les produits de la marque sont actuellement vendus dans 15 pays par l'intermédiaire des magasins physiques et de la plateforme de commerce électronique de LOJEL.

Pour en savoir plus sur LOJEL et pour découvrir ses nouvelles collections, visitez LOJEL.com et suivez LOJEL sur les médias sociaux (@lojeltravel). Vous trouverez des images supplémentaires ici .

