Loin d'une paix industrielle à la Ville de Laval

DIMANCHE, QC, le 24 nov. 2024 /CNW/ - Réunis en assemblée générale mercredi dernier et ce dimanche, les cols bleus ont rejeté l'offre finale de la Ville de Laval à 99,3%. 75 % des membres ont exercé leur droit de vote.

« Nous sommes loin d'une paix industrielle. Nos membres nous ont clairement exprimé que cette offre est méprisante envers les cols bleus. L'offre salariale est clairement insatisfaisante et assure leur appauvrissement. L'employeur veut aussi couper dans les conditions d'exercice de notre travail, des conditions acquises depuis des décennies de négociations. », de dénoncer Louis Pierre Plourde, président du Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval (SCFP 4545).

De plus, l'employeur a tenté d'influencer illégalement le vote en envoyant une communication mensongère au sujet de l'offre finale à l'ensemble de nos membres. Il a aussi essayé d'intimider nos officiers syndicaux en envoyant une mise en demeure au Syndicat la veille de l'assemblée du mercredi.

« Nous sommes à étudier les moyens à notre disposition pour faire respecter le Code du travail et pour empêcher de telles entraves. Cela dit, nous allons continuer de négocier pour arriver le plus rapidement possible à une entente qui non seulement respecte le travail des cols bleus de Laval mais également qui assure le meilleur service pour les citoyens. Les solutions pour les deux parties, patronale et syndicale, se trouveront seulement à la table des négociations. », de conclure le président.

Le SCFP 4545 représente 800 cols bleus à la Ville de Laval. Ils sont sans convention collective depuis le 31 décembre 2021.

