Loi sur les décrets de convention collective - Le ministre Jean Boulet modifie le Décret de convention collective sur l'industrie

QUÉBEC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'entrée en vigueur du Décret modifiant le Décret sur l'industrie des services automobiles des régions d'Arthabaska, de Granby, de Sherbrooke et de Thetford Mines.

En effet, le Décret pris par le gouvernement du Québec vise à hausser les taux horaires minimums de salaire prévus par le Décret sur l'industrie des services automobiles de ces régions et à y retirer le métier de pompiste. Les augmentations salariales sont environ de 5,5 % par année.

Cette décision permettra, d'une part, d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. D'autre part, en établissant des salaires minimums plus compétitifs, cette modification favorisera l'attractivité des entreprises de ce secteur et contribuera ainsi à réduire les impacts de la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie des services automobiles.

À titre d'exemple, rappelons que, de 2016 à 2019, il y a eu une hausse de 228 % des postes vacants chez les mécaniciennes et mécaniciens et les réparateurs et réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus. Au quatrième trimestre de 2019, on comptait 1 185 postes vacants chez les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles partout au Québec.

Citation :

« Ce que nous annonçons est significatif pour les travailleurs et les travailleuses de l'automobile visés par la présente modification. En plus de répondre à une demande des acteurs de l'industrie automobile des régions d'Arthabaska, de Granby, de Sherbrooke et de Thetford Mines, nous posons un geste concret pour contrer la rareté de main-d'œuvre dans ce secteur en offrant des conditions de travail plus attractives. Les décrets de convention collective permettent aux entreprises de se faire une saine compétition tout en assurant des conditions de travail avantageuses pour les salariés et les salariées assujettis. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Cette annonce donne notamment suite à une résolution, adoptée à l'unanimité le 28 octobre 2019 par le Comité paritaire sur l'industrie des services automobiles des Cantons de l'Est. Le Décret assujettit 774 entreprises et 4 056 salariés.

Avec ce Décret, le gouvernement du Québec favorise une saine compétitivité entre les entreprises concernées, dans le respect des conditions minimales de travail pour leur main-d'œuvre.

La mise en œuvre de ces modifications s'échelonnera sur plusieurs mois, ce qui laissera le temps aux entreprises de se préparer. De plus, dans le contexte de la crise actuelle, ces dernières pourraient bénéficier des mesures temporaires d'aide aux entreprises annoncées par les gouvernements provincial et fédéral.

Les modifications apportées par le Décret n'altéreront pas la compétitivité des entreprises québécoises de services automobiles établies dans les régions visées par rapport à celles de l' Ontario et des États américains limitrophes, notamment en raison de la spécificité des services automobiles couverts par le Décret.

Un décret de convention collective est un règlement adopté par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective. Il permet de protéger les employeurs contre la concurrence déloyale et d'améliorer les conditions de travail des travailleurs et travailleuses syndiqués ou non syndiqués.

