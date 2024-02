Loi sur la laïcité de l'État - Un geste d'affirmation nationale pour préserver la souveraineté parlementaire du Québec en matière de laïcité

QUÉBEC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge, a déposé aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le projet de loi 52 afin de reconduire l'article 34 de la Loi sur la laïcité de l'État. Pour le ministre Roberge, ce projet de loi est un geste d'affirmation nationale permettant de préserver le principe de la souveraineté parlementaire du Parlement du Québec à l'égard de la Loi sur la Laïcité de L'État.

Le projet de loi reconnait le droit de mettre en œuvre et de pérenniser les choix de la société québécoise. Concrètement, il permet de reconduire la disposition dérogatoire à la Charte canadienne des droits et libertés contenue dans cette loi pour une durée maximale de cinq ans.

Ainsi, le projet de loi permet de consolider le choix du Québec incarné par la Loi sur la laïcité de l'État. Cette loi reflète le parcours historique, les valeurs sociales distinctes et les aspirations collectives du Québec en établissant les principes et la manière d'organiser les rapports entre l'État et les religions au Québec.

Citation :

« Il y a de cela près de cinq ans, en adoptant la Loi sur la laïcité de l'État, le Parlement du Québec a fait un choix de société légitime afin de permettre à l'ensemble des Québécoises et des Québécois de faire nation ensemble. Le projet de loi que je présente aujourd'hui permet de préserver ce choix. La laïcité est un pilier du modèle québécois de vivre-ensemble. Elle est l'un des éléments, avec la langue française et la culture, qui fait du Québec une nation unique en Amérique du Nord. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

