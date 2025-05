Loi sur l'intégration à la nation québécoise : toujours inacceptable malgré les amendements

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - La Ligue des droits et libertés (LDL) et la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) déplorent l'adoption aujourd'hui du projet de loi no 84 (PL84) Loi sur l'intégration à la nation québécoise par l'Assemblée nationale. Bien que certains amendements aient été apportés au PL84, répondant à des critiques, il demeure toujours inacceptable.

La LDL et la TCRI dénoncent que les dispositions du PL84 modifiant la Charte québécoise n'aient pas été retirées. En modifiant le préambule et les clauses limitatives et interprétatives de la Charte, le gouvernement souhaite inféoder cette loi fondamentale à une politique d'intégration nationale dont les modalités restent par ailleurs à être précisées. Il s'agit là d'une attaque délibérée au fondement du système québécois de protection des droits humains.

En avril 2025, une centaine d'organisations et une trentaine de personnalités du monde intellectuel demandaient au gouvernement du Québec de tenir des consultations publiques, larges et inclusives sur le projet de Loi sur l'intégration nationale (PL84) et, par conséquent, de mettre sur pause l'étude détaillée du PL84.

Les quatre raisons qui motivaient la demande des signataires de la déclaration restent sans réponse acceptable. Il reste toujours de graves problèmes avec la nature assimilationniste du PL84, le recul des droits au profit des valeurs, les attaques aux chartes et aux droits de la population, ainsi que de graves inquiétudes pour l'autonomie du communautaire.

Les amendements apportés durant l'étude détaillée du PL84 demeurent insuffisants pour assurer le respect des droits humains de la population. Maintenant, les deux organisations appellent à la vigilance quant aux modalités de son application à travers la Politique d'intégration nationale.

Citations

« Bien qu'il soit difficile d'anticiper la portée juridique des modifications apportées à la Charte québécoise, elles pourraient établir une hiérarchisation de droits et menacer plusieurs droits humains, dont le droit à l'égalité et les libertés de conscience, d'expression et de religion », déclare Paul-Etienne Rainville, responsable de dossiers politiques

« Les pressions exercées par la société civile ont permis d'apporter des modifications qui étaient plus que nécessaires, comme l'inclusion de la lutte contre le racisme et la discrimination parmi les fondements du modèle ou le retrait de certains articles s'attaquant à l'autonomie des organismes. Nous restons toutefois aux aguets quant à la manière dont le modèle se concrétisera à travers la politique », affirme Louis-Philippe Jannard, coordonnateur du Volet protection de la TCRI.

Faits saillants

Liste des signataires personnalités publiques/académiques -- 8 avril 2025

Rachad Antonius, Professeur associé, UQAM Céline Bellot, Professeure école de travail social, directrice Observatoire des profilages Chedly Belkhodja , Professeur, Université Concordia Farrah Bérubé, Professeure, UQTR Pierre Bosset, Professeur de droit, UQAM Gérard Bouchard, Professeur, Université du Québec à Chicoutimi David Carpentier , Doctorant, École d'études politiques, Université d'Ottawa Ryoa Chung, Professeure, département de philosophie, Université de Montréal Ramatoulaye Diallo , Trésorière du CCMM-CSN Catherine Dorion , Artiste Paul Eid , Professeur, département de sociologie, UQAM Bernard Gagnon, Professeur titulaire, UQAR Lara Gautier , Professeure adjointe, Université de Montréal Audrey Gonin , Professeure, Université du Québec à Montréal Jorge Frozzini , Professeur, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Sophie Hamisultane, Professeure, École de travail social, Université de Montréal Jill Hanley , Professeure, École de travail social, Université McGill Diane Lamoureux , Professeure émérite, Université Laval Louis-Philippe Lampron , Professeur, faculté de droit, Université Laval Chiara Letizia , Professeure, département de sciences des religions Dominique Leydet , Professeure, dépt de philosophie, Université du Québec à Montréal Christian Nadeau , Professeur, département de philosophie, Université de Montréal Alexandra Pierre , Militante féministe et anti-raciste Will Prosper , Documentariste Maryse Potvin, Professeure, UQAM Lilyane Rachédi, Professeure, école d etravail social, UQAM Geneviève Rail, Professeure émérite distinguée, Université Concordia François Rocher, Professeur émérite, École d'études politiques, Université d'Ottawa François Saillant, Auteur et militant pour les droits humains Bouchra Taïbi, Professeure, département de psychoéducation et travail social, UQTR Charles Taylor , Professeur émérite, Université McGill Michèle Vatz Laaroussi, Professeure émérite École de travail social Université de Sherbrooke Denise Helly, Professeure, Institut national de la recherche scientifique Michel Seymour , Professeur honoraire, U de Montréal Daniel Weinstock , Professeur titulaire, Titulaire de la Chaire Katharine A. Pearson en société civile et politiques publiques

Liste des signataires organisations

À deux mains/Head and Hands Accueil et intégration BSL Action Autonomie le Collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal Action cancer du sein du Québec Action Environnement Basses-Laurentides Action Femmes et handicap Action Réfugiés Montréal AGIR Montréal : Action LGBTQ+ avec les immigrantEs et les réfugiéEs Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux Alter Justice Amnistie internationale Canada francophone Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales de l'Outaouais Association canadienne des libertés civiles Association des juristes progressistes Au bas de l'échelle Auto-Psy (région de Québec) Bureau de consultation jeunesse CALACS du Saguenay Campagne québécoise pour la régularisation et la justice migrante Carrefour d'Action Interculturelle Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants Carrefour d'Intercultures de Laval Carrefour de ressources en interculturel Carrefour le Moutier Centrale des syndicats démocratiques Centrale des syndicats du Québec Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal Centre de femmes l'Érige Centre de Femmes Mieux-Être de Jonquière Centre des femmes d'ici et d'ailleurs Centre des femmes de Longueuil Centre des Femmes du Ô Pays Centre des travailleurs et travailleuses immigrants Centre Entre-Femmes Centre international de solidarité ouvrière CLEF Mitis-Neigette ( Rimouski ) Clef pour l'intégration au travail des immigrants Clinique pour la justice migrante Collectif de la Revue À bâbord ! Collectif de lutte et d'action contre le racisme Comité logement Bas-Saint-Laurent Comité pour la scolarisation Comité pour les droits humains en Amérique Latine Confédération des syndicats nationaux Conseil central du Bas-St-Laurent Co-Savoir Ex aequo Fédération des femmes du Québec Fédération des maisons d'hébergement pour femmes Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec Fédération québécoise pour le planning des naissances Fondation Béati Fonds d'action et d'éducation juridique pour les femmes Foyer du Monde FRAPRU Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec Inclusion Justice Pro Bono L'Hirondelle, accueil et intégration des immigrants L'Observatoire pour la justice migrante L'R des centres de femmes du Québec La Maison d'Aurore Le Centre de réfugiés -- The Refugee Centre Le Collectif Bienvenue Ligue des droits et libertés -- Section de Québec Ligue des droits et libertés Maison d'Haïti Maison des femmes des Bois-Francs Mission communautaire de Montréal Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement Multi-Femmes Organisation populaire des Droits Sociaux RÉCIF 02 Regroupement des femmes sans emploi du nord de Québec (ROSE du Nord) Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale Regroupement des organismes en hébergement pour personnes migrantes Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal Regroupement Naissances Respectées Regroupement québécois des CALACS Relais-Femmes Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec Réseau québécois de l'action communautaire autonome RIVO -- Réseau d'intervention auprès des personnes ayant vécu la violence organisée Service d'Entraide Passerelle Service jésuite des réfugiés -- Canada SIARI Solidarité ethnique régionale de la Yamaska Table de concertation de Laval en condition féminine Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec Table de concertation féministe • Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Table des groupes de femmes de Montréal Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal Table ronde des organismes volontaires en éducation populaires de l'Outaouais Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique Vision Inter-Cultures

À propos de la Ligue des droits et libertés

Depuis 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) a influencé plusieurs politiques gouvernementales et projets de loi en plus de contribuer à la création d'institutions vouées à la défense et la promotion des droits humains. Elle intervient régulièrement dans l'espace public pour porter des revendications et dénoncer des violations de droits auprès des instances gouvernementales sur la scène locale, nationale ou internationale. Son travail d'analyse, de sensibilisation et de promotion est primordial pour que les droits humains deviennent la voie à suivre vers une société juste et inclusive, pour tous et toutes. Comme organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan, la LDL vise à défendre et à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme.

