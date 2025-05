AVIS AUX MÉDIAS - Lancement de la revue Droits et libertés - (Re)construire l'édifice des droits humains - 50 ans de la Charte québécoise

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Lundi, le 2 juin à 17 h 30, les représentant-e-s des médias sont convié-e-s par la Ligue des droits et libertés au lancement du nouveau numéro de la revue Droits et libertés qui est consacré au 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

À cette occasion, nous accueillerons quatre panélistes qui échangeront sur la Charte québécoise, ses institutions et les enjeux actuels. Une période de questions est prévue avec le public.

Mme Amélie Duranleau , directrice générale, Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI)

, directrice générale, Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) M e Louis-Philippe Lampron , professeur titulaire, Faculté de droit, Université Laval

, professeur titulaire, Faculté de droit, Université M e Anne-Julie Asselin , présidente du Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE)

, présidente du Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE) Me Philippe-André Tessier , président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)

Animation : Laurence Guénette, coordonnatrice de la LDL

DATE : Lundi, le 2 juin 2025



HEURE : 17 h 30 à 19 h 30



ENDROIT : Maison du développement durable

50, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal, métro Place-des-Arts / Saint-Laurent

Information : https://liguedesdroits.ca/reconstruire-ledifice-des-droits-humains-50-ans-de-la-charte-quebecoise/

SOURCE Ligue des droits et libertés

Pour informations et entrevues : Elisabeth Dupuis, responsable des communications de la Ligue des droits et libertés, Cellulaire : 514-715-7727