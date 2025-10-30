Loi antisyndicale : une dérive autoritaire

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - C'est une journée sombre pour les Québécoises et Québécois. Avec son projet de loi no 3, le gouvernement de la CAQ s'attaque de front à la principale institution qui défend la classe moyenne et le modèle québécois, soit le mouvement syndical. Il s'agit d'une dérive autoritaire par laquelle un gouvernement qui s'écroule s'ingère dans le fonctionnement des syndicats dans le but de les entraver.

« On est la société la plus égalitaire et qui offre possiblement la meilleure qualité de vie en Amérique du Nord. Ce modèle social-là, c'est le fruit de 100 ans de luttes syndicales. Nous affaiblir, c'est ni plus ni moins détruire le modèle québécois! », de dénoncer Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Ce nouveau projet de loi antisyndical a pour but de faire diversion au regard de tous les problèmes de la CAQ. Celui-ci veut utiliser les syndicats comme boucs émissaires. Ce gouvernement est désespéré et au bout du rouleau. Si des élections avaient lieu demain, la CAQ n'élirait aucun député.

« Ils n'ont aucune légitimité! La guerre de Legault contre les syndicats sert à détourner l'attention et à se faire du capital politique après avoir échappé tous ses dossiers : la crise du coût de la vie et du logement, l'état lamentable de la santé et de l'éducation, le gaspillage de fonds publics dans la filière batterie et autres investissements perdus en plus de la désastreuse négociation avec les médecins.

La transparence financière

Les syndicats sont déjà transparents en matière de leurs finances et tentent sans cesse d'améliorer leurs façons de faire régulièrement. Les sections locales font approuver leurs budgets par leurs membres et la cotisation syndicale sert à 100 % à défendre leurs intérêts, et ce, sur tous les fronts.

« Les dépenses sont déjà présentées aux membres et des audits sont prévus dans les statuts et règlements. La CAQ veut quoi au juste? La seule réponse : c'est encore une fois une preuve de leur incapacité à gérer la province », de conclure Patrick Gloutney.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

