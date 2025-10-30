Loi antisyndicale : le gouvernement Legault veut faire oublier les impacts de l'austérité, constate le SFPQ

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement Legault fait diversion avec le dépôt ce matin de son projet Loi 3 - Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail, déplore le SFPQ.

« Oui, la CAQ souhaite affaiblir le rôle sociopolitique des syndicats dans la société québécoise, mais ne soyons pas dupes, il s'agit avant tout de masquer les conséquences des mesures d'austérités qui saccagent la fonction publique en ce moment. C'est ni plus ni moins qu'un détournement de l'attention médiatique pour un enjeu qui ne fait pas partie des priorités des Québécoises et Québécois », constate froidement Christian Daigle, président général du SFPQ.

Alors que la colère gronde dans la population envers un parti au plus bas dans les sondages, le gouvernement tente de passer sous silence son inaction sur des priorités comme l'accès aux services publics, la crise du logement et l'itinérance, dénonce le SFPQ.

« À moins d'un an des élections, le gouvernement de la CAQ tente tant bien que mal de redorer son image ternie par les scandales comme SAAQclic et Nort volt. Plutôt que de casser du sucre sur les syndicats, tout en créant des législations complices avec le patronat et les grandes corporations, ce gouvernement devrait s'attarder à régler les problèmes inhérents à l'accès aux services de la fonction publique. Mais non, il préfère gaspiller l'argent des contribuables en multipliant les structures comme Mobilité Infra Québec et Santé Québec en plus de recourir à la sous-traitance onéreuse. Ce n'est pas la première fois que nous devons nous opposer à des démarches visant à s'attaquer aux travailleuses et aux travailleurs, et ce gouvernement nous trouvera encore sur son chemin », a conclu Christian Daigle.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 42 500 membres à travers le Québec. Quelque 31 500 d'entre eux sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 27 500 employées et employés de bureau, techniciennes et techniciens et environ 4 000 ouvrières et ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 11 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

