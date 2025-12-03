AVIS DE CONVOCATION - Le SFPQ réagit aux nouvelles mesures d'austérité annoncées par le gouvernement de la CAQ
QUÉBEC, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) invite les médias à une conférence de presse aujourd'hui, à la Tribune de la presse du Parlement de Québec (Salon Jacques-L'Archevêque). Le président général du SFPQ, Christian Daigle, réagira aux nouvelles mesures d'austérité annoncées aujourd'hui par la présidente du Secrétariat du Conseil du trésor. Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 42 500 membres à travers le Québec. Quelque 31 500 d'entre eux sont issus de la fonction publique québécoise. Les 11 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.
CONFÉRENCE DE PRESSE
Date :
3 décembre 2025
Lieu :
Tribune de la presse du Parlement de Québec
Heure :
12 h 45
POUR INFORMATION : Éric Lévesque SFPQ : 418-564-4150, [email protected]
