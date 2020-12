LogMeIn, un leader de la technologie du travail à distance, veut faire du Québec son principal pôle de développement logiciel en Amérique du Nord, et prévoit créer plus de 80 nouveaux emplois à Québec et à Montréal

Une nouvelle campagne d'embauche au Québec est prévue pour répondre à la demande mondiale croissante pour la technologie du travail à distance

QUÉBEC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - LogMeIn, inc., un leader mondial dans le domaine de la technologie du travail à distance et un acteur clé de l'économie actuelle du « travail à partir de n'importe où », a annoncé aujourd'hui qu'il prévoit augmenter son effectif d'environ 50 % au Québec au cours des 12 prochains mois, faisant de la province son principal pôle de développement logiciel en Amérique du Nord et de la ville de Québec son siège social canadien.

L'entreprise prévoit embaucher plus de 80 employés permanents ainsi qu'un certain nombre de sous-traitants dans de nouveaux rôles, notamment des développeurs de logiciels et des experts en produits et en expérience utilisateurs (UX). Cette initiative fait partie d'un projet visant à accélérer le développement de la suite de logiciels de communication et de collaboration unifiés GoTo et d'autres composants essentiels de son portefeuille de produits pour le travail à distance. Les nouvelles embauches s'inscrivent dans le cadre de l'accroissement de la demande mondiale de la part d'entreprises qui cherchent à outiller une main-d'œuvre de plus en plus axée sur le télétravail.

LogMeIn s'est établie au Canada en 2018, où elle a connu une croissance rapide, comptant plus de 200 employés à l'heure actuelle au pays et 134 nouvelles embauches depuis 2018. Entreprise axée sur le télétravail, LogMeIn propose à son personnel un milieu de travail stimulant, favorisant le partage des connaissances et le sentiment d'appartenance qui sont les pierres angulaires de la culture de l'entreprise. En plaçant ses employés au centre des processus décisionnels, le service de développement logiciel de LogMeIn leur accorde la latitude nécessaire pour qu'ils fournissent les meilleurs résultats, et tire ainsi parti de la diversité des expériences de ses équipes tout en libérant le plein potentiel de chaque membre du personnel. De plus, la culture du « travail à partir de n'importe où » de l'entreprise signifie que les employés peuvent gérer leur lieu et leur horaire de travail en fonction de leur rôle et de leur mandat.

Chef de file du marché en logiciels de communication et de collaboration unifiés, en gestion des identités et des accès et en solutions pour les clients, LogMeIn compte des millions de clients un peu partout, y compris les utilisateurs de ses produits les plus populaires comme LastPass, GoToMeeting et sa gamme de produits d'accès à distance homonyme LogMeIn. Les nouveaux postes créés à Québec et à Montréal contribueront à soutenir le portefeuille de communications unifiées GoTo de LogMeIn en ajoutant des talents qui auront un effet direct sur la création et le lancement de produits et de fonctions qui redéfiniront l'avenir du télétravail.

« La COVID-19 a accéléré la tendance vers le télétravail, et il apparaît que les entreprises le considèrent de plus en plus comme la nouvelle façon normale de travailler. Nous nous trouvons dans une position privilégiée pour aider les entreprises à prendre le virage, pas seulement en ce qui concerne la vidéo et la voix, mais de façon à vraiment aider à transformer la collaboration en dynamiques virtuelles hybrides », a déclaré Simon Perreault, vice-président, Ingénierie, LogMeIn. « Québec et Montréal regorgent de talents qui nous procureront un avantage indéniable lorsqu'il s'agira, pour des millions d'entreprises et des centaines de millions de travailleurs, de résoudre certains des importants défis techniques auxquels ils sont confrontés et de saisir les occasions qui se présentent à l'heure actuelle. »

« L'installation d'un centre d'expertise au Québec pour sa solution phare GoTo appuiera davantage la stratégie de croissance intensive de LogMeIn à l'échelle mondiale. Grâce à ses nombreux projets d'expansion au Québec au cours des dernières années, cette entreprise dynamique et visionnaire a démontré ses capacités en matière de développement et son désir de contribuer, par son expertise, à l'essor du réseau technologique de la région et à l'économie de la province », a ajouté Carl Viel, président-directeur général de Québec International.

« L'annonce de ce réinvestissement majeur est une preuve irréfutable que notre écosystème technologique a tout pour répondre aux exigences des plus grands joueurs mondiaux. Les nombreux emplois de qualité qui en découlent confirment la demande croissante pour ce type de technologies », a souligné Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International. « LogMeIn est à l'avant-garde pour aider les entreprises du monde entier à révolutionner leur façon de travailler, une mission devenue essentielle avec la pandémie. Avec cette expansion, l'entreprise peut compter sur les meilleurs talents en TI pour poursuivre sa croissance », a affirmé Stéphane Paquet, président-directeur général, Montréal International.

« La main-d'œuvre qualifiée et le solide marché de l'emploi de notre ville contribuent indéniablement à la création et au maintien d'un environnement favorable au développement des entreprises », a déclaré Régis Labeaume, le maire de Québec. « La décision de LogMeIn de s'établir à Québec en est un exemple concret. Bienvenue à toute l'équipe! »

Les produits phares de LogMeIn, inc. libèrent le potentiel des travailleurs modernes en permettant à des millions de personnes et d'entreprises du monde entier de travailler le plus efficacement possible, simplement et en toute sécurité, sur n'importe quel appareil, n'importe où et à tout moment. Un pionnier de la technologie du télétravail et un des acteurs du mouvement actuel du « travail à partir de n'importe où », LogMeIn est devenu l'une des plus importantes entreprises SaaS au monde, comptant des dizaines de millions d'utilisateurs actifs, plus de 3 500 employés à l'échelle mondiale, des recettes de plus de 1,3 milliard de dollars et environ deux millions de clients mondialement qui utilisent ses logiciels sur une base quotidienne.

