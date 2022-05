MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») a annoncé aujourd'hui la nomination de J. Mark Rodger à titre de président de son conseil d'administration. J. Mark Rodger, un membre clé du conseil depuis 2015, succède à Curtis J. Foltz. LOGISTEC accueille également Jane Skoblo comme nouveau membre du conseil d'administration.

« Alors que LOGISTEC poursuit sa croissance, notre nouveau président du conseil, J. Mark Rodger fera bénéficier l'entreprise de ses conseils stratégiques afin de consolider notre position de leader dans l'industrie », a déclaré Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. « Je souhaite également la bienvenue à Jane Skoblo, notre nouveau membre du conseil d'administration, qui est reconnue pour ses grandes connaissances en finances et en matière de gouvernance d'entreprise."

« C'est un honneur pour moi de servir en tant que président du conseil d'administration et j'ai hâte de collaborer avec l'ensemble du conseil et l'équipe de haute direction pour poursuivre la stratégie de croissance durable à long terme de LOGISTEC. LOGISTEC a adopté une approche audacieuse et proactive pour créer de la valeur pour ses clients, ses actionnaires, ses communautés et toutes ses parties prenantes », a déclaré M. Rodger.

Associé principal chez Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l., J. Mark Rodger est spécialisé dans le secteur de l'énergie et le renouvellement des infrastructures. Il a agi en tant que conseiller pour un large éventail de clients gouvernementaux, industriels et institutionnels ainsi que sur leurs conseils d'administration. M. Rodger a une grande expérience en matière de régie d'entreprise et dans les fusions et acquisitions dans les services publics d'électricité. Il préside le comité de régie d'entreprise et de ressources humaines de LOGISTEC depuis 2019.

LOGISTEC est également heureuse d'annoncer la nomination de Jane Skoblo, CPA, CA en tant que nouveau membre du conseil d'administration. Mme Skoblo a occupé plusieurs postes de haute direction dans les domaines de la finance et de la technologie chez CIBC, American Express et plus récemment chez Rogers Communications, et elle siège actuellement sur plusieurs conseils d'administration de sociétés publiques, privées et d'organismes à but non lucratif.

« J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Curtis J. Foltz pour son importante contribution au fil des ans en tant que membre estimé et président de notre conseil. Sa vaste expérience dans les industries maritime et du transport a été très utile à LOGISTEC », a ajouté Madeleine Paquin. « De plus, je tiens à exprimer ma plus grande gratitude envers George Gugelmann qui quittera le conseil après 23 ans de dévouement et de loyauté ».

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 54 installations portuaires et dans 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, la restauration de sites, la gestion de risques, et la fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

