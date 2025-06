MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - LOGISTEC, un chef de file en services maritime et logistique en Amérique du Nord, est fière d'annoncer la certification de trois terminaux additionnels dans le cadre du programme environnemental de l'Alliance verte : deux terminaux de Cleveland de vrac et de marchandises générales, et MtlLINK, à Montréal. Cette étape importante porte à 30 le nombre total de terminaux certifiés de LOGISTEC, établissant une nouvelle référence dans l'industrie en matière de leadership environnemental et d'opérations durables.

Marie-Andrée Giguère, gestionnaire du programme environnemental, LOGISTEC, David Bolduc, président et chef de la direction, Alliance verte, Katia Reyburn, vice-présidente principale, Communications et affaires publiques, LOGISTEC (Groupe CNW/Logistec Marine Services ULC)

« Atteindre la certification de 30 terminaux, incluant celui situé dans l'Arctique canadien, est le fruit du travail rigoureux et de la vision commune de notre organisation », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC et membre du conseil d'administration de l'Alliance verte. « En collaboration avec nos partenaires portuaires, nous allons poursuivre notre objectif de certifier tous nos terminaux à travers notre réseau nord-américain, afin de réduire l'empreinte carbone et de contribuer activement à un avenir durable pour l'industrie maritime ».

L'Alliance verte est un programme de certification environnementale qui vise l'amélioration de la performance de ses membres, grâce à des critères rigoureux et une vérification externe. L'organisme met également en place un réseau international de partenaires maritimes, favorisant l'innovation au-delà des frontières. L'engagement de LOGISTEC envers ce programme et cette vision globale souligne l'importance qu'elle accorde à l'amélioration continue.

LOGISTEC a récemment publié son rapport de développement durable 2025, qui illustre ses progrès et ses objectifs afin de favoriser des changements positifs dans l'ensemble de ses activités. Le rapport souligne les réalisations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, du renforcement de l'engagement communautaire et de la promotion d'une culture de sécurité et d'innovation. Lire le rapport complet ici.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC fournit des services spécialisés de manutention de marchandises en vrac, de marchandises générales et de conteneurs, ainsi que des solutions de logistique, auprès de l'industrie maritime et d'entreprises industrielles dans 62 ports et 85 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime en arctique et des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs de navires.

