MONTRÉAL, le 4 janv. 2022 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Lukas Loeffler, PhD., ing., à son conseil d'administration en date du 1er janvier 2022. Haut dirigeant chevronné, M. Loeffler apportera sa vision stratégique et ses connaissances approfondies dans le domaine des ressources en eau et des technologies qui s'y rattachent au conseil d'administration, qui veille aux services maritimes et environnementaux de LOGISTEC partout en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis d'accueillir Lukas au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de la Société. « Sa profondeur d'expertise dans le secteur de l'eau et son expérience dans l'automatisation de la logistique contribueront à l'ambitieux plan de croissance de LOGISTEC, alors que nous poursuivons notre vision de bâtir un avenir durable », a ajouté Madeleine Paquin.

« Je suis honoré de joindre le conseil d'administration de LOGISTEC. Grâce à sa vision claire de devenir le fournisseur privilégié de solutions maritimes et environnementales en Amérique du Nord, et à sa volonté d'innover pour contribuer à un avenir durable, LOGISTEC détient un potentiel solide de croissance au sein de plusieurs marchés clés », a déclaré M. Loeffler.

Basé aux États-Unis, M. Loeffler possède une vaste expérience internationale. Il a été président du secteur mondial de l'eau et des eaux usées chez Schneider Electric de 2015 à 2020, mettant en place des solutions, des services, et la transformation numérique dans l'industrie de l'eau. Auparavant, M. Loeffler a été président et chef de la direction de Siemens Water Technologies.

M. Loeffler est actuellement membre du conseil d'administration de Nijhuis Saur Industries B.V. basé aux Pays-Bas, un leader dans les procédés de traitement des eaux usées industrielles. Il siège également au conseil d'administration de la société privée HYDAC North America, un chef de file dans le domaine de l'hydraulique et du contrôle des fluides.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 54 installations portuaires et dans 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers du marché canadien.

La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de restauration de sites, de dragage et d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

