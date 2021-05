MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B) a annoncé les résultats de l'élection des administrateurs suite à son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 4 mai 2021.

Chacun des candidats proposés à titre d'administrateur dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de LOGISTEC Corporation datée du 16 mars 2021 a été élu au moyen d'un vote au scrutin. Au total, 7 241 826 actions ordinaires de catégorie A (98,17 % de la catégorie) et 3 136 939 actions subalternes à droit de vote de catégorie B (56,74 % de la catégorie) étaient représentées en personne ou par procuration à l'assemblée, représentant 97,16 % des droits de vote rattachés aux actions émises et en circulation au 15 mars 2021, date de référence. Le tableau suivant présente les résultats du scrutin :

Administrateurs Pourcentage des votes

Pour Abstention Madeleine Paquin 99,87 % 0,13 % Michael J. Dodson 99,90 % 0,10 % Curtis Jay Foltz 99,90 % 0,10 % George Gugelmann 99,90 % 0,10 % Nicole Paquin 99,61 % 0,39 % J. Mark Rodger 99,87 % 0,13 % Dany St-Pierre 99,90 % 0,10 % Suzanne Paquin 99,61 % 0,39 % Luc Villeneuve 100,00 % 0,00 %

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans quelque 53 ports et 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la Société œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de renouvellement de conduites d'eau souterraines, de restauration de sites, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de LOGISTEC, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.logistec.com .

SOURCE Logistec Corporation

Renseignements: Jean-Claude Dugas, CPA, CA, Chef de la direction financière, Logistec Corporation, [email protected], (514) 985-2345

Liens connexes

http://www.logistec.com