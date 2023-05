MONTRÉAL, le 3 mai 2023 /CNW/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX : LGT.A ) (TSX: LGT.B) (la « Société »), fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats du premier trimestre clos le 25 mars 2023. Dans le cadre de son plan stratégique, LOGISTEC a élargi son réseau de terminaux portuaires et ses services maritimes en annonçant une importante acquisition qui porte son réseau à 90 terminaux dans 60 ports en Amérique du Nord.

Faits saillants du premier trimestre de 2023

Les produits consolidés se sont établis à 158,9 millions $, en hausse de 17,5 millions $, ou 12,3 %;

Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 7,9 millions $, en hausse de 0,1 million $;

s'est élevé à 7,9 millions $, en hausse de 0,1 million $; La perte de base par action totale s'est chiffrée à 0,71 $;

L'acquisition de Federal Marine Terminals, Inc. de Fednav et de la division des services logistiques de celle-ci, Fednav Direct, (collectivement, « FMT ») a été conclue;

Début d'un important projet de restauration environnementale sera réalisé sur le site de l'ancienne mine Rayrock dans le nord du Canada .

« LOGISTEC a conclu l'acquisition de FMT, qui lui permet d'élargir son réseau de ports à l'échelle de l'Amérique du Nord et d'accroître significativement sa présence dans des marchés clés, a déclaré Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. Nous tirerons parti de la solidité de la portée de nos terminaux pour renforcer la fiabilité des chaînes d'approvisionnement de nos clients et continuer de stimuler la croissance. Dans le secteur des services environnementaux, nous avons démarré l'exercice en force grâce à l'important projet de restauration environnementale du site de l'ancienne mine d'uranium Rayrock dans le nord du Canada, qui contribue directement à bâtir un avenir durable. »

« LOGISTEC a affiché une croissance des produits au cours du trimestre, poursuivant sur sa lancée de 2022. Au cours du trimestre, nous avons investi des ressources pour finaliser l'acquisition la plus importante de notre histoire, une étape stratégique pour notre secteur des services maritimes, a ajouté Carl Delisle, chef de la direction financière et trésorier de LOGISTEC. Les importants niveaux de nos activités de manutention de marchandises sur la côte américaine du golfe du Mexique ont contribué à l'accroissement des produits. Notre secteur de services environnementaux tire parti des impératifs importants et des tendances clés du marché, et prend appui sur un carnet de commandes solide de plus de 192,9 millions $ pour la saison à venir. Ces deux secteurs sont en bonne position pour croître. »

Résultats du premier trimestre de 2023

Au cours du premier trimestre de 2023, les produits consolidés ont totalisé 158,9 millions $, une augmentation de 17,5 millions $, ou 12,3 %, par rapport à ceux de la période correspondante de 2022. Les produits du secteur des services maritimes ont atteint 121,5 millions $ en 2023, soit 9,8 millions $, ou 8,7 %, de plus que les produits de 111,7 millions $ inscrits pour la période correspondante de 2022. Au premier trimestre de 2023, les produits du secteur des services environnementaux se sont chiffrés à 37,4 millions $, en hausse de 7,7 millions $, ou 25,8 %.

Le BAIIA ajusté (1) pour le trimestre s'est établi à 7,9 millions $, une augmentation de 0,1 million $ en comparaison de celui de 7,8 millions $ comptabilisé à la période correspondante de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté (1) a subi l'incidence des honoraires professionnels engagés en lien avec l'acquisition de FMT et les frais liés à l'analyse d'autres possibilités de développement des affaires. La perte attribuable aux propriétaires de la Société pour le premier trimestre s'est établie à 9,1 millions $, une hausse par rapport à celle de 6,0 millions $ il y a un an. La perte attribuable aux propriétaires de la Société s'est traduite par une perte de base et diluée par action totale de 0,71 $, dont 0,68 $ étaient attribuables aux actions ordinaires de catégorie A et 0,75 $ étaient attribuables aux actions subalternes à droit de vote de catégorie B.

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS.



Services maritimes

Le secteur des services maritimes a continué de profiter de la demande marquée qui prévaut dans le secteur de l'énergie sur la côte américaine du golfe du Mexique, ce qui a compensé l'incidence d'un démarrage plus lent de l'exercice dans d'autres ports. En ce qui a trait à nos activités de manutention des conteneurs, nos terminaux ont été éprouvés par la diminution des volumes, compte tenu de l'importance des stocks disponibles sur le marché du commerce de détail. Dans une grande mesure, ces stocks sont maintenant épuisés et nous anticipons que les volumes reviendront à des niveaux plus normaux au cours des prochains trimestres. Pour ce qui est de nos activités de manutention de marchandises générales et en vrac, nous sommes convaincus de pouvoir nous ajuster aux fluctuations du marché d'ici la fin de l'exercice, compte tenu de la nature diversifiée des produits que nous manutentionnons et de la vaste portée de notre réseau, et nous sommes optimistes en ce qui a trait aux volumes de ventes à plus long terme. Grâce aux 11 terminaux supplémentaires provenant de l'acquisition de FMT, nous sommes bien positionnés pour faire bénéficier les sociétés de transport maritime partout en Amérique du Nord de notre excellence opérationnelle.

Services environnementaux

Notre secteur des services environnementaux a fait mieux que prévu, grâce à son carnet de projets bien garni. Des contrats additionnels ont été obtenus et les perspectives s'annoncent prometteuses pour le reste de l'exercice. Nous avons annoncé des projets de restauration importants, y compris l'ancienne mine Rayrock et le site industriel d'Aleris. Notre équipe d'experts a déployé notre technologie robuste et efficace d'élimination des concentrations de substances perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (« SPFA »), s'associant à Waste Connections pour éliminer les SPFA dans le lixiviat des sites d'enfouissement en Amérique du Nord. Nos équipes très performantes sont en bonne position pour accélérer la croissance rentable.

Perspectives

« Les perspectives pour 2023 sont favorables, grâce au solide dynamisme de nos secteurs des services maritimes et environnementaux, a constaté Madeleine Paquin. Nous nous concentrerons sur l'intégration harmonieuse de FMT, l'entreprise que nous avons acquise, tout en offrant de nouvelles options aux clients et en leur permettant d'avoir accès à des marchés élargis. Même si nous constatons un ralentissement des activités de manutention de conteneurs au premier trimestre, comme il a été mentionné précédemment, nous prévoyons que les volumes reviendront à des niveaux plus stables, mais que les produits tirés de l'entreposage diminueront considérablement. Nos activités sur la côte américaine du golfe du Mexique devraient continuer d'être robustes, ce qui pourrait compenser le manque à gagner prévu dans les autres terminaux de marchandises générales et en vrac. Dans le secteur des services environnementaux, nous anticipons un volume d'affaires important en 2023, tant pour la restauration de sites que pour les produits ALTRA Technologies d'eau potable. Par ailleurs, nos projets pilotes ont enregistré des résultats exceptionnels grâce aux solutions ALTRA SPFA, et nous prévoyons conclure plusieurs contrats pluriannuels en 2023. Grâce à ces facteurs combinés, nous entrevoyons l'exercice à venir avec une grande confiance. »

Dividendes

Le 3 mai 2023, le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,11782 $ par action de catégorie A et de 0,12959 $ par action de catégorie B, pour une contrepartie totale de 1,6 million $. Ce dividende sera payé le 7 juillet 2023 aux actionnaires inscrits le 22 juin 2023.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 installations portuaires et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services relatifs au renouvellement de conduites d'eau souterraines, au dragage, à l'assèchement, à la gestion de sols contaminés et des matières résiduelles, à la restauration de sites, à l'évaluation des risques et à la fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com/fr/ .

Mesure non conforme aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini dans les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers. Tel qu'il est défini par la Société, le BAIIA ajusté exclut les coûts de configuration et de personnalisation liés à la mise en œuvre d'un progiciel de gestion intégré (« ERP »). La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel.

Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de la période et du BAIIA ajusté :

Pour les trois mois clos les (en milliers de dollars) 25 mars 2023 $ 26 mars 2022 $ Perte de la période (8 937) (5 898) PLUS :



Dotation aux amortissements 14 454 12 797 Charges financières nettes 4 427 2 829 Impôt sur le résultat (3 207) (2 410) Coûts de configuration et de personnalisation aux termes d'un accord d'infonuagique 1 136 483 BAIIA ajusté 7 873 7 801



Énoncés prospectifs

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, de ses performances, de sa situation financière et en particulier de l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses activités. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique Risques d'affaires du rapport annuel 2022 de la Société et incluent, sans s'y restreindre, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES RÉSULTATS

(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions)

Pour les trois mois clos les

25 mars 2023 $ 26 mars 2022 $ Produits 158 881 141 442 Charge au titre des avantages du personnel (78 723) (74 272) Matériel et fournitures (44 113) (40 522) Charges d'exploitation (17 155) (12 092) Autres charges (11 990) (7 255) Dotation aux amortissements (14 454) (12 797) Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 585 947 Autres pertes (748) (930) Perte d'exploitation (7 717) (5 479) Charges financières (4 679) (2 941) Produits financiers 252 112 Perte avant impôt (12 144) (8 308) Impôt sur le résultat 3 207 2 410 Perte de la période (8 937) (5 898) Résultat attribuable aux :



Propriétaires de la Société (9 052) (6 018) Participation ne donnant pas le contrôle 115 120 Perte de la période (8 937) (5 898) Perte de base et diluée par action ordinaire de catégorie A (1) (0,68) (0,44) Perte de base et diluée par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) (0,75) (0,49) Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation, de base et dilué 7 361 022 7 377 022 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, de base et dilué 5 455 591 5 680 669

(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A »). (2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »).



ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de dollars canadiens)









Pour les trois mois clos les



25 mars 2023 $ 26 mars 2022 $







Perte de la période

(8 937) (5 898)







Autres éléments du résultat global





Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats





Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger 3 137 (2 489) (Perte) profit latent(e) découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger

(1 139) 845 Impôt sur le résultat lié au profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger

-- (112) (Pertes) profits sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(62) 476 Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme couvertures de flux de

trésorerie

100 (306) Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés

des résultats

2 036 (1 586)







Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats





(Pertes) profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies

(714) 4 597 Rendement de l'actif des régimes de retraite

551 (1 453) Impôt sur le résultat sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et sur le rendement de l'actif des régimes de retraite

43 (834) Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats

(120) 2 310







Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat





Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats

32 -- Autres éléments du résultat global de la période, après impôt sur le résultat

1 948 724 Total du résultat global de la période

(6 989) (5 174) Total du résultat global attribuable aux :





Propriétaires de la Société

(7 129) (5 277) Participation ne donnant pas le contrôle

140 103 Total du résultat global de la période

(6 989) (5 174)



ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE









(en milliers de dollars canadiens)







Au

25 mars

2023 $ Au

31 décembre 2022 $ Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 558 36 043 Créances clients et autres débiteurs 174 069 198 247 Actifs sur contrat 14 019 14 912 Actifs d'impôt exigible 19 402 11 245 Stocks 23 601 20 000 Charges payées d'avance et autres 9 997 8 756

269 646 289 203 Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 46 758 46 140 Immobilisations corporelles 244 431 234 602 Actifs au titre de droits d'utilisation 171 231 167 274 Goodwill 188 624 187 430 Immobilisations incorporelles 35 922 36 807 Actifs non courants 1 755 2 030 Actifs au titre des avantages postérieurs à l'emploi 1 398 1 264 Actifs financiers non courants 6 161 6 114 Actifs d'impôt différé 13 700 12 808 Total de l'actif 979 626 983 672 Passif



Passif courant



Dettes fournisseurs et autres créditeurs 148 831 128 019 Passifs sur contrat 10 442 11 107 Passifs d'impôt exigible 6 324 5 095 Dividendes à payer 1 574 1 574 Tranche courante des obligations locatives 21 801 18 662 Tranche courante de la dette à long terme 10 200 10 925

199 172 175 382 Obligations locatives 158 936 157 500 Dette à long terme 204 111 224 110 Passifs d'impôt différé 25 059 24 604 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 14 026 13 690 Passifs sur contrat 1 633 1 733 Passifs non courants 25 381 25 562 Total du passif 628 318 622 581 Capitaux propres



Capital social 49 443 49 443 Résultats non distribués 278 807 290 773 Cumul des autres éléments du résultat global 21 314 19 271 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 349 564 359 487 Participation ne donnant pas le contrôle 1 744 1 604 Total des capitaux propres 351 308 361 091 Total du passif et des capitaux propres 979 626 983 672



ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers de dollars canadiens)

Attribuables aux propriétaires de la Société

Capital émis $ Résultats

non

distribués $ Cumul des

autres éléments

du résultat

global $ Total $ Participation

ne donnant

pas le

contrôle $ Total des capitaux propres $ Solde au 1er janvier 2023 49 443 290 773 19 271 359 487 1 604 361 091 Résultat de la période -- (9 052) -- (9 052) 115 (8 937) Autres éléments du résultat global











Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- 3 112 3 112 25 3 137 Perte latente découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger, après impôt sur le résultat -- -- (1 139) (1 139) -- (1 139) Pertes sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat -- (120) -- (120) -- (120) Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat -- -- 32 32 -- 32 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- 38 38 -- 38 Total du résultat global de la période -- (9 172) 2 043 (7 129) 140 (6 989) Réévaluation nette du passif au titre de l'option de vente émise -- (1 359) -- (1 359) -- (1 359) Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction -- 139 -- 139 -- 139 Dividendes sur actions de catégorie A -- (867) -- (867) -- (867) Dividendes sur actions de catégorie B -- (707) -- (707) -- (707) Solde au 25 mars 2023 49 443 278 807 21 314 349 564 1 744 351 308



ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (SUITE)

(en milliers de dollars canadiens)









Attribuables aux propriétaires de la Société

Capital émis $ Résultats non distribués $ Cumul des autres éléments du résultat global $ Total $ Participation ne donnant pas le contrôle $ Total des capitaux propres $ Solde au 1er janvier 2022 50 889 254 621 9 051 314 561 1 048 315 609 Résultat de la période -- (6 018) -- (6 018) 120 (5 898) Autres éléments du résultat global











Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- (2 472) (2 472) (17) (2 489) Profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger, après impôt sur le résultat -- -- 733 733 -- 733 Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat -- 2 310 -- 2 310 -- 2 310 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- 170 170 -- 170 Total du résultat global de la période -- (3 708) (1 569) (5 277) 103 (5 174) Réévaluation nette du passif au titre de l'option de vente émise -- (943) -- (943) -- (943) Rachat d'actions de catégorie B (46) (205) -- (251) -- (251) Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction -- 130 -- 130 -- 130 Dividendes sur actions de catégorie A -- (725) -- (725) -- (725) Dividendes sur actions de catégorie B -- (613) -- (613) -- (613) Solde au 26 mars 2022 50 843 248 557 7 482 306 882 1 151 308 033























TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE









(en milliers de dollars canadiens)







Pour les trois mois clos les 25 mars 2023 $ 26 mars 2022 $ Activités d'exploitation



Perte de la période (8 937) (5 898) Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 16 473 13 017 Trésorerie générée par les activités d'exploitation 7 536 7 119 Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence -- 2 875 Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies (235) (210) Règlement des provisions (44) (124) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 36 378 16 047 Impôt sur le résultat payé (3 634) (7 292)

40 001 18 415 Activités de financement



Variation nette des emprunts bancaires à court terme -- (5 723) Émission de dette à long terme, nette des coûts de transaction -- 15 383 Remboursement de dette à long terme (23 170) (16 086) Remboursement d'obligations locatives (4 542) (3 736) Intérêts payés (4 715) (2 920) Rachat d'actions de catégorie B -- (251) Dividendes versés sur les actions de catégorie A (867) (724) Dividendes versés sur les actions de catégorie B (707) (614)

(34 001) (14 671) Activités d'investissement



Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle -- (8 699) Acquisition d'immobilisations corporelles (14 656) (8 423) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 441 47 Acquisition d'immobilisations incorporelles (25) -- Intérêts perçus 166 9 Acquisition d'autres actifs non courants (26) (198) Produit de la sortie d'autres actifs non courants 14 27 Entrées de trésorerie découlant d'autres actifs financiers non courants 63 292

(14 023) (16 945) Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (8 023) (13 201) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 36 043 37 530 Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en monnaie étrangère des établissements à l'étranger 538 (344) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 28 558 23 985 Renseignements complémentaires Acquisition d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs 2 695 4 553

