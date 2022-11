MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX: LGT.A) et (TSX: LGT.B) (la « Société »), fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre et des neufs mois clos le 24 septembre 2022. LOGISTEC présente des résultats records, pour un sixième trimestre consécutif, grâce à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance audacieuse, qui lui permet de poursuivre sur sa lancée.

Faits saillants du troisième trimestre de 2022 :

Les produits consolidés se sont élevés à 284,2 millions $, en hausse de 48,0 millions $, ou 20,3 %.

Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 58,7 millions $, en hausse de 9,0 millions $.

s'est élevé à 58,7 millions $, en hausse de 9,0 millions $. Le résultat dilué par action total s'est chiffré à 2,43 $, en hausse de 0,39 $.

Faits saillants des neuf mois clos le 24 septembre 2022 :

Les produits consolidés se sont élevés à 644,6 millions $, en hausse de 131,0 millions $, ou 25,5 %.

Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 100,7 millions $, en hausse de 17,5 millions $.

s'est élevé à 100,7 millions $, en hausse de 17,5 millions $. Le résultat dilué par action total s'est chiffré à 2,97 $, en hausse de 0,59 $.

« Nous pouvons attribuer nos résultats records du troisième trimestre à la force de notre modèle d'affaires unique, » explique Carl Delisle, chef de la direction financière. « Encore une fois, la diversité de nos deux secteurs, l'étendue de notre réseau et l'élargissement de la portée de notre expertise continuent de renforcer notre résilience. Alors que des pressions continuent de s'exercer sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, nous pouvons tirer parti de notre réseau de terminaux portuaires en Amérique du Nord et de nos solutions novatrices pour contrer les effets de la congestion afin que nos clients profitent de notre accès à des portes d'entrée et de notre expertise opérationnelle. »

« Nos gens ont fait preuve d'agilité en élaborant des solutions personnalisées pour nos clients dans des marchés en constante évolution, » affirme Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction. « J'aimerais souligner le dévouement et la passion de nos équipes qui ont su obtenir des résultats de façon efficace et sécuritaire. Nous avons manutentionné des volumes records de marchandises dans l'ensemble de notre réseau et réalisé des projets environnementaux importants au cours du dernier trimestre, créant ainsi de la valeur pour nos parties prenantes et nos collectivités, et cela se reflète dans notre solide performance. »





Résultats pour la période

LOGISTEC a obtenu des résultats très robustes pour le troisième trimestre de 2022. Les produits consolidés se sont établis à 284,2 millions $ pour la période, soit une hausse de 48,0 millions $, ou 20,3 %, par rapport à ceux de la période correspondante de 2021. Nos principaux marchés sont demeurés robustes, tant aux États-Unis qu'au Canada. Notre vaste réseau, notre expertise approfondie et les divers secteurs que nous avons desservis nous ont permis d'obtenir un excellent rendement pour le trimestre dans un contexte en constante évolution.





Services maritimes

Les produits tirés du secteur des services maritimes se sont élevés à 160,6 millions $ au troisième trimestre de 2022, en hausse de 48,7 millions $, ou 43,6 %, en regard de ceux de la période correspondante de 2021. Notre secteur des services maritimes a offert un excellent rendement en raison d'une forte demande, particulièrement dans le secteur de l'acier et le secteur éolien. Une importante augmentation des activités de manutention des marchandises sur la côte américaine du golfe du Mexique a été favorisée par une forte activité dans le secteur de l'énergie.

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS.



Nous avons collaboré avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement afin d'augmenter la capacité de nos terminaux et installations portuaires. Compte tenu des volumes élevés de marchandises, nous avons en outre optimisé nos activités exercées dans les terminaux et tiré profit de méthodes de manutention sécuritaires et efficaces en vue d'accélérer la livraison. Afin d'améliorer la fluidité de la chaîne d'approvisionnement, nous offrons une solution personnalisée pour la livraison juste-à-temps à destination.

En septembre, LOGISTEC a été nommée Opérateur de terminaux de l'année 2022 lors de la cérémonie des « Heavy Lift Awards » qui s'est tenue à Hambourg, en Allemagne. Ce prix a été décerné à un moment où la chaîne d'approvisionnement fait face à des défis mondiaux, ce qui souligne la capacité de LOGISTEC à répondre aux besoins de ses clients et à anticiper ceux-ci grâce à des solutions innovantes. LOGISTEC a également reçu une mention spéciale pour son excellence en performance environnementale, car elle est un chef de file de la chaîne d'approvisionnement durable grâce à ses objectifs stratégiques en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (« ESG »), à ses investissements judicieux et à l'amélioration continue de ses terminaux.

Services environnementaux

Les produits tirés du secteur des services environnementaux ont atteint 123,6 millions $, soit une légère baisse de 0,7 million $, ou 0,6 %, au troisième trimestre de 2022, les résultats correspondant à ceux de l'exercice précédent. Les services environnementaux traditionnels ont livré toutes les commandes du carnet pour le trimestre. Toutefois, des retards et des modifications apportées aux projets ont fait en sorte que les produits et les marges ont été moins importants que prévu. Compte tenu du caractère saisonnier et lié aux projets de nos activités, nous continuerons de mettre l'accent sur l'atteinte de nos objectifs d'affaires et la réalisation de nos projets d'ici la fin de l'année.

Nous poursuivons le positionnement de nos solutions ALTRA SPFA qui permettent d'éliminer les effets négatifs concrets et d'actualité des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (« SPFA ») qui se trouvent dans l'eau potable et les sols, le public prenant conscience et se préoccupant de plus en plus des dommages causés à la santé et à l'environnement par ces produits chimiques éternels.

Perspectives

Nous sommes bien placés pour offrir une performance financière solide pour le reste de l'exercice, particulièrement dans notre secteur des services maritimes et nous continuons d'élaborer des solutions novatrices dans nos activités liées à l'environnement et à l'eau. Au moment où l'économie mondiale est en transition, LOGISTEC continue de mettre l'accent sur son plan stratégique à long terme. Notre modèle d'affaires unique, visant deux secteurs très importants, nous permet de nous adapter aux marchés en évolution en fournissant des solutions pour une chaîne d'approvisionnement mondiale résiliente et en mettant en œuvre des technologies novatrices pour soutenir un avenir durable.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

MESURE NON CONFORME AUX IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini dans les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers. La définition du BAIIA ajusté ne tient pas compte des coûts de configuration et de personnalisation liés à la mise en oeuvre d'un progiciel de gestion intégré et des pertes de valeur de la Société. La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel.

Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de la période et du BAIIA ajusté :

(en milliers de dollars canadiens)



Pour les trimestres clos les Pour les neufs mois clos les

24 septembre 2022 $ 25 septembre 2021

$ 24 septembre 2022 $ 25 septembre 2021 $ Résultat de la période 31 766 26 757 39 018 31 423 PLUS :







Dotation aux amortissements 14 056 12 564 40 890 35 808 Charges financières nettes 4 052 2 551 9 986 7 506 Impôt sur le résultat 7 827 7 815 7 466 8 431 Coûts de configuration et de personnalisation aux termes d'un accord d'infonuagique 1 024 -- 3 388 -- BAIIA ajusté 58 725 49 687 100 748 83 168















ÉNONCÉS PROSPECTIFS

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa situation financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique « risques d'affaires » du rapport annuel 2021 de la Société et incluent, sans s'y restreindre, l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES RÉSULTATS

(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions)





Pour les trimestres clos les Pour les neuf mois clos les

24 septembre 2022 $ 25 septembre 2021 $ 24 septembre 2022 $ 25 septembre 2021 $ Produits 284 209 236 171 644 623 513 614 Charge au titre des avantages du personnel (129 554) (110 596) (310 504) (248 192) Matériel et fournitures (76 201) (59 485) (177 200) (132 606) Charges d'exploitation (16 626) (14 602) (43 981) (34 748) Autres charges (10 460) (7 931) (26 440) (21 629) Dotation aux amortissements (14 056) (12 564) (40 890) (35 808) Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 6 342 4 020 12 411 6 107 Autres profits (pertes) (9) 2 110 (1 549) 622 Résultat d'exploitation 43 645 37 123 56 470 47 360 Charges financières (4 178) (2 660) (10 380) (7 917) Produits financiers 126 109 394 411 Résultat avant impôt 39 593 34 572 46 484 39 854 Impôt sur le résultat (7 827) (7 815) (7 466) (8 431) Résultat de la période 31 766 26 757 39 018 31 423 Résultat attribuable aux :







Propriétaires de la Société 31 636 26 739 38 642 31 256 Participation ne donnant pas le contrôle 130 18 376 167 Résultat de la période 31 766 26 757 39 018 31 423 Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1) 2,35 1,98 2,87 2,31 Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) 2,58 2,17 3,15 2,54 Résultat dilué par action de catégorie A 2,34 1,95 2,85 2,28 Résultat dilué par action de catégorie B 2,56 2,15 3,13 2,51 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation, de base et dilué 7 361 022 7 377 022 7 369 911 7 377 022 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, de base 5 461 358 5 677 569 5 554 728 5 619 662 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, dilué 5 580 269 5 738 227 5 647 748 5 737 438















(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A »). (2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »).

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de dollars canadiens)

Pour les trimestres clos les Pour les neuf mois clos les

24 septembre 2022 $ 25 septembre 2021 $ 24 septembre 2022 $ 25 septembre 2021 $









Résultat de la période 31 766 26 757 39 018 31 423









Autres éléments du résultat global







Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats







Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger 9 258 5 775 12 911 (232) Profit (perte) latent(e) découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger (3 172) (4 275) (4 396) 213 Impôt sur le résultat lié à la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger 420 332 582 (28) Profits sur dérivés désignés comme couvertures de flux

de trésorerie 201 10 1 814 100 Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (53) (3) (481) (27) Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats 6 654 1 839 10 430 26









Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats







Profits (pertes) sur réévaluation des obligations au titre

des prestations définies (1 443) -- 7 796 4 174 Rendement de l'actif des régimes de retraite (18) 125 (2 902) 218 Impôt sur le résultat sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et sur le rendement de l'actif des régimes de retraite 387 (33) (1 297) (1 164) Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats (1 074) 92 3 597 3 228 Autres éléments du résultat global de la période,

après impôt sur le résultat 5 580 1 931 14 027 3 254 Résultat global total de la période 37 346 28 688 53 045 34 677 Résultat global total attribuable aux :







Propriétaires de la Société 37 142 28 642 52 569 34 513 Participation ne donnant pas le contrôle 204 46 476 164 Résultat global total de la période 37 346 28 688 53 045 34 677

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en milliers de dollars canadiens)







Au 24 septembre

2022 $ Au 31 décembre 2021 $ Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 522 37 530 Créances clients et autres débiteurs 217 896 183 322 Actifs sur contrat 40 065 7 517 Actifs d'impôt exigible 14 514 7 597 Stocks 20 994 16 830 Charges payées d'avance et autres 10 566 10 437

325 557 263 233 Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en

équivalence 47 547 46 311 Immobilisations corporelles 231 476 207 321 Actifs au titre de droits d'utilisation 160 034 135 049 Goodwill 187 571 182 706 Immobilisations incorporelles 38 550 41 043 Actifs non courants 2 221 2 448 Actifs au titre des avantages postérieurs à l'emploi 2 161 -- Actifs financiers non courants 8 325 5 902 Actifs d'impôt différé 14 996 14 958 Total de l'actif 1 018 438 898 971 Passif



Passif courant



Emprunts bancaires à court terme -- 8 600 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 139 072 127 044 Passifs sur contrat 12 780 14 801 Passifs d'impôt exigible 11 382 10 442 Dividendes à payer 1 575 1 338 Tranche courante des obligations locatives 17 178 15 775 Tranche courante de la dette à long terme 11 025 3 427

193 012 181 427 Obligations locatives 151 618 125 249 Dette à long terme 255 963 191 927 Passifs d'impôt différé 25 726 25 684 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 14 456 16 212 Passifs sur contrat 1 833 2 133 Passifs non courants 25 448 40 730 Total du passif 668 056 583 362 Capitaux propres



Capital social 49 480 50 889 Résultats non distribués 279 997 254 621 Cumul des autres éléments du résultat global 19 381 9 051 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 348 858 314 561 Participation ne donnant pas le contrôle 1 524 1 048 Total des capitaux propres 350 382 315 609 Total du passif et des capitaux propres 1 018 438 898 971

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers de dollars canadiens)









Attribuable aux propriétaires de la Société





Capital

social émis $ Résultats non

distribués $ Cumul des autres

éléments du

résultat global $ Total $ Participation

ne donnant

pas le

contrôle $ Total des

capitaux

propres $ Solde au 1er janvier 2022 50 889 254 621 9 051 314 561 1 048 315 609 Résultat de la période -- 38 642 -- 38 642 376 39 018 Autres éléments du résultat global











Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- 12 811 12 811 100 12 911 Perte latente découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger, après impôt sur le résultat -- -- (3 814) (3 814) -- (3 814) Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat -- 3 597 -- 3 597 -- 3 597 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- 1 333 1 333 -- 1 333 Résultat global total de la période -- 42 239 10 330 52 569 476 53 045 Réévaluation nette du passif au titre de l'option de vente émise -- (5 025) -- (5 025) -- (5 025) Émission d'actions de catégorie B 683 -- -- 683 -- 683 Rachat d'actions de catégorie B (2 092) (7 974) -- (10 066) -- (10 066) Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction -- 486 -- 486 -- 486 Autre dividende -- (127) -- (127) -- (127) Dividendes sur actions de catégorie A -- (2 316) -- (2 316) -- (2 316) Dividendes sur actions de catégorie B -- (1 907) -- (1 907) -- (1 907) Solde au 24 septembre 2022 49 480 279 997 19 381 348 858 1 524 350 382



















ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (SUITE)

(en milliers de dollars canadiens)

Attribuable aux propriétaires de la Société





Capital social émis $ Capital

social devant être émis $ Résultats non distribués

$ Cumul des

autres éléments du résultat global $ Total $ Participation ne donnant pas le contrôle $ Total des capitaux propres $ Solde au 1er janvier 2021 45 575 4 906 242 358 7 943 300 782 789 301 571 Résultat de l'exercice -- -- 31 256 -- 31 256 167 31 423 Autres éléments du résultat global













Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- -- (229) (229) (3) (232) Profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger, après impôt sur le résultat -- -- -- 185 185 -- 185 Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat -- -- 3 228 -- 3 228 -- 3 228 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- -- 73 73 -- 73 Résultat global total de la période -- -- 34 484 29 34 513 164 34 677 Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise -- -- (14 756) -- (14 756) -- (14 756) Rachat d'actions de catégorie B (83) -- (338) -- (421) -- (421) Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale 5 421 (4 906) -- -- 515 -- 515 Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction -- -- 241 -- 241 -- 241 Autre dividende -- -- (107) -- (107) -- (107) Dividendes sur actions de catégorie A -- -- (2 104) -- (2 104) -- (2 104) Dividendes sur actions de catégorie B -- -- (1 772) -- (1 772) -- (1 772) Solde au 25 septembre 2021 50 913 -- 258 006 7 972 316 891 953 317 844





















TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers de dollars canadiens)







Pour les neuf mois clos les 24 septembre 2022 $ 25 septembre 2021 $ Activités d'exploitation



Résultat de la période 39 018 31 423 Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 48 847 46 264 Trésorerie générée par les activités d'exploitation 87 865 77 687 Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 11 175 3 565 Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies (542) (752) Règlement des provisions (450) (726) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (55 262) (30 133) Impôt sur le résultat payé (15 654) (8 019)

27 132 41 622 Activités de financement



Variation nette des emprunts bancaires à court terme (8 565) 524 Émission de dette à long terme, nette des coûts de transaction 126 121 59 870 Remboursement de dette à long terme (63 112) (15 280) Remboursement d'autres passifs non courants -- (2 432) Remboursement d'obligations locatives (11 939) (10 019) Remboursement d'une participation ne donnant pas le contrôle (19 086) -- Intérêts payés (10 086) (8 962) Émission d'actions de catégorie B 221 130 Rachat d'actions de catégorie B (10 013) (421) Dividendes versés sur les actions de catégorie A (2 173) (2 069) Dividendes versés sur les actions de catégorie B (1 813) (1 729)

(445) 19 612 Activités d'investissement



Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle (8 826) (107) Acquisition d'immobilisations corporelles (36 238) (28 129) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 1 005 505 Regroupements d'entreprises (3 264) (50 390) Acquisition d'immobilisations incorporelles (211) (14) Intérêts perçus 150 565 Entrées de trésorerie découlant d'autres actifs financiers non courants 1 058 1 049 Acquisition nette d'autres actifs non courants (224) (144)

(46 550) (76 665) Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (19 863) (15 431) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 37 530 46 778 Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en monnaie étrangère des établissements à l'étranger 3 855 61 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 21 522 31 408 Renseignements complémentaires



Acquisition d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes fournisseurs et

autres créditeurs 5 018 5 703 Émission d'actions de catégorie B en vertu du Régime d'achat d'actions pour les employés pour des prêts ne portant pas intérêt 462 385 Rachat d'actions de catégorie B inclus dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs 53 --

