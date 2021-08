MONTRÉAL, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX : LGT.A) (TSX : LGT.B) (la « Société »), fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre clos le 26 juin 2021.

Faits saillants du deuxième trimestre de 2021 :

Les produits consolidés se sont élevés à 172,5 millions $, en hausse de 48,9 millions $, ou 39,6 %;

Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 27,3 millions $, en hausse de 7,4 millions $;

s'est élevé à 27,3 millions $, en hausse de 7,4 millions $; Le résultat dilué total par action s'est chiffré à 0,78 $, en hausse de 0,43 $;

La conclusion de l'acquisition d'America Process Group pour un prix d'achat total de 50,0 millions $;

L'ajout de cinq terminaux certifiés dans le cadre du programme de l'Alliance verte à l'avant-garde du secteur.

Faits saillants du premier semestre de 2021 :

Les produits consolidés se sont élevés à 277,4 millions $, en hausse de 44,4 millions $, ou 19,1 %;

Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 33,5 millions $, en hausse de 6,1 millions $;

s'est élevé à 33,5 millions $, en hausse de 6,1 millions $; Le résultat dilué total par action s'est chiffré à 0,34 $, en hausse de 0,41 $.

Résultat de la période

Grâce à la conjoncture favorable actuelle et à la forte demande, nous avons dégagé des résultats positifs dans nos deux secteurs d'activité au deuxième trimestre de 2021. Les produits consolidés se sont établis à 172,5 millions $ pour la période, soit une hausse de 48,9 millions $, ou 39,6 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice 2020.

Les produits tirés du secteur des services maritimes se sont élevés à 104,5 millions $ en 2021, en hausse de 23,1 millions $, ou 28,4 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice 2020. La reprise économique a profité à LOGISTEC et, par conséquent, le volume de manutention des marchandises a renoué avec son niveau d'avant la pandémie. La stabilisation des relations de travail au port de Montréal a également eu des retombées positives sur la performance financière de notre secteur des services maritimes.

Les produits tirés du secteur des services environnementaux ont atteint 68,0 millions $, en hausse de 25,8 millions $, ou 61,4 %, au deuxième trimestre de 2021. Nous avons exécuté les commandes de notre carnet bien garni, ce qui s'est traduit par l'accroissement des produits tirés des services liés au renouvellement des conduites d'eau souterraines, à la restauration de sites et à la gestion des sols contaminés et des matières résiduelles.

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section Mesures non conformes aux IFRS.

Perspectives

« Nous entrevoyons avec optimisme le reste de l'année 2021 et nous nous consacrons toujours à générer une croissance rentable et à créer une valeur à long terme durable pour nos parties prenantes.

En ce qui a trait à la manutention de marchandises, nous assistons à une intensification des activités dans notre réseau de 80 terminaux situés dans les 54 ports où nous menons nos activités dans différents secteurs à l'échelle mondiale et nous apprécions le fait que le volume des marchandises soit en train de renouer avec son niveau d'avant la pandémie. De plus, l'économie sous-jacente est florissante, ce qui laisse présager un accroissement soutenu du transit des marchandises. Nous prévoyons, au cours des prochains trimestres, une hausse des investissements, tout particulièrement dans les projets d'éoliens et d'infrastructures d'envergure, à l'appui d'une demande vigoureuse pour l'acier.

Outre la croissance attribuable à l'acquisition d'APG, la performance de notre secteur des services environnementaux devrait continuer sur sa lancée pendant le reste de l'année. Le printemps hâtif a permis à nos équipes de prendre une longueur d'avance cette année pour amorcer les activités liées à notre gamme de produits ALTRA Solutions éprouvées ainsi que nos activités environnementales plus traditionnelles. Qui plus est, notre produit ALTRA Solutions de traitement SPFA étend sa renommée comme solution de prédilection à l'égard du grave enjeu environnemental que présentent les SPFA, ce qui augure bien pour nos activités futures.

Notre stratégie demeure inchangée et consiste à tabler sur nos actifs de haute qualité, notre forte présence à l'échelle géographique et une culture d'innovation pour générer la croissance future. Nos experts s'emploient à élaborer des solutions à l'appui de chaînes d'approvisionnement fiables et durables et de la protection et du renouvellement de l'environnement et des ressources en eau. La voie de l'avenir présente un grand potentiel », a commenté Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation.

Acquisition stratégique d'American Process Group

Notre croissance se maintient sur le plan opérationnel et géographique. En juin, nous avons conclu l'acquisition d'American Process Group (« APG ») pour un prix d'achat total de 50,0 millions $, sous réserve d'ajustements. APG est un leader de l'industrie de l'environnement basé à Edmonton (AB), se spécialisant dans le dragage, l'assèchement et la gestion des matières résiduelles. L'acquisition nous permettra de tabler sur les compétences complémentaires d'APG et ainsi de bonifier notre gamme de services et d'être en meilleure position pour tirer parti des marchés à croissance élevée de l'Ouest canadien et des États-Unis.

Incendie au port de Brunswick

Au début de mai, un incendie important s'est produit dans l'un de nos entrepôts au port de Brunswick en Géorgie. Nous sommes reconnaissants aux services d'incendie qui sont intervenus rapidement et ont su contrôler la situation pour assurer la sécurité de la collectivité. Nous sommes heureux de pouvoir affirmer que tous les protocoles de sécurité ont été suivis et qu'il n'y a eu aucun blessé.

Comme toujours, la santé et le bien-être de la collectivité constituent notre priorité. À cette fin, nous avons établi des voies de communication ouvertes et transparentes au sein de la collectivité du quartier du port et des environs pour recueillir les commentaires et la tenir au fait de la situation. En outre, nous travaillons conjointement avec la Georgia Ports Authority pour dresser le plan des prochaines étapes, préalablement à la reprise des activités de manutention des granulés de bois par nos équipes.

Les répercussions de l'incendie sur l'ensemble des activités de LOGISTEC sont négligeables, compte tenu du fait que les secteurs et les régions dans lesquels la Société mène ses activités sont à la fois dynamiques et diversifiés.

Certification de l'Alliance Verte

Le programme de l'Alliance verte fait partie intégrante de notre stratégie axée sur les priorités ESG. Nous sommes donc fiers d'annoncer que Gulf Stream Marine, Inc., notre filiale située sur la côte américaine du golfe du Mexique, compte désormais cinq terminaux certifiés aux termes du programme de certification environnementale de l'Alliance verte, soit ceux des villes suivantes du Texas : Corpus Christi, Manchester, Brownville, Care et Freeport. Cela porte à 18 le nombre de nos terminaux qui ont obtenu la certification de l'Alliance verte au Canada et aux États-Unis, ce qui nous place en tête de file en Amérique du Nord. Nos équipes sont engagées à réduire notre empreinte environnementale maritime et à bâtir un avenir durable.

Notre réponse à la COVID-19

LOGISTEC continue de suivre l'évolution de la situation liée à la pandémie de COVID-19 et prend toutes les mesures nécessaires à l'appui de la santé et de la sécurité de ses gens, de ses clients et des collectivités.

LOGISTEC continue d'exercer ses activités conformément à son plan de continuité des activités. Jusqu'ici, elles sont toutes considérées comme des services essentiels par les autorités gouvernementales du Canada et des États-Unis. Par conséquent, la Société a pu poursuivre ses activités liées aux services maritimes, y compris celles exercées dans les terminaux de son réseau en Amérique du Nord. De même, la Société continue de mener ses activités liées aux services environnementaux, dont le renouvellement des conduites d'eau souterraines, la restauration de sites, la gestion de sols contaminés et de matières résiduelles et la fabrication de boyaux tissés. Toutefois, le ralentissement économique causé par la pandémie de COVID-19 jumelé au maintien des protocoles rigoureux de distanciation et d'hygiène a fait augmenter les coûts d'exploitation dans nos secteurs des services maritimes et des services environnementaux.

Dividendes

Le 5 août 2021, le conseil d'administration a décidé d'augmenter le paiement de dividende de 5 % et a déclaré des dividendes de 0,09818 $ par action ordinaire de catégorie A et de 0,10799 $ par action subalterne à droit de vote de catégorie B, pour un montant total de 1,3 millions $. Les dividendes seront payés le 8 octobre 2021 à tous les actionnaires inscrits le 24 septembre 2021.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 54 installations portuaires et dans 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers du marché canadien.

La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de restauration de sites, de dragage et d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

Mesure non conforme aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini selon les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers. La définition du BAIIA ajusté de la Société ne prend pas en compte les pertes de valeur. La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel.

Énoncés prospectifs

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa situation financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique « risques d'affaires » du rapport annuel de la Société et incluent, sans s'y restreindre, l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES RÉSULTATS (en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions)

Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

26 juin

2021 27 juin

2020 26 juin

2021 27 juin

2020

$ $ $ $









Produits 172 593 123 595 277 443 233 026









Charge au titre des avantages du personnel (79 618) (54 839) (137 596) (111 716) Matériel et fournitures (47 397) (32 099) (73 121) (64 138) Charges d'exploitation (10 524) (9 329) (20 146) (20 603) Autres charges (7 877) (6 047) (13 698) (12 491) Dotation aux amortissements (11 883) (11 223) (23 244) (21 999) Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 936 695 2 087 544 Autres (pertes) profits (879) (2 046) (1 488) 2 781 Résultat d'exploitation 15 351 8 707 10 237 5 404









Charges financières (2 708) (2 835) (5 257) (5 971) Produits financiers 186 159 302 289 Résultat avant impôt 12 829 6 031 5 282 (278)









Impôt sur le résultat (2 542) (1 416) (616) (337) Résultat de la période 10 287 4 615 4 666 (615)









Résultat attribuable aux :

















Propriétaires de la Société 10 241 4 590 4 517 (831)









Participation ne donnant pas le contrôle 46 25 149 216 Résultat de la période 10 287 4 615 4 666 (615)



















Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1) 0,75 0,35 0,33 (0,06) Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) 0,84 0,38 0,37 (0,07)









Résultat dilué par action de catégorie A 0,75 0,34 0,33 (0,06) Résultat dilué par action de catégorie B 0,83 0,37 0,36 (0,07)









Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation, de base et dilué 7 377 022 7 380 389 7 377 022 7 380 389 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, de base 5 625 162 5 485 163 5 590 708 5 485 163 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, dilué 5 734 027 5 693 288 5 737 044 5 693 288





(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A »). (2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »).

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL (en milliers de dollars canadiens)

Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

26 juin

2021 27 juin

2020 26 juin

2021 27 juin

2020

$ $ $ $









Résultat de la période 10 287 4 615 4 666 (615)









Autres éléments du résultat global







Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés

des résultats







Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger (4 542) (3 379) (6 007) 6 473 Profit (perte) latent(e) découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger 3 546 1 793 4 488 (3 547) Impôt sur le résultat lié au profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger (235) -- (360) -- Profits sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 26 -- 90 -- Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (7) -- (24) -- Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats (1 212) (1 586) (1 813) 2 926









Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats







(Pertes) profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies -- (5 005) 4 174 (1 288) Rendement de l'actif des régimes de retraite 622 1 235 93 (167) Impôt sur le résultat sur les profits (pertes) sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et sur le rendement de l'actif des régimes de retraite (165) 998 (1 131) 385 Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés

des résultats 457 (2 772) 3 136 (1 070)









Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat







Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats -- (19) -- (19) Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats -- 5 -- 5 Total de la quote-part des autres éléments de la perte globale des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat -- (14) -- (14)









Autres éléments du résultat global de la période, après impôt sur le résultat (755) (4 372) 1 323 1 842 Résultat global total de la période 9 532 243 5 989 1 227









Total du résultat global attribuable aux :

















Propriétaires de la Société 9 506 241 5 871 976 Participation ne donnant pas le contrôle 26 2 118 251 Résultat global total de la période 9 532 243 5 989 1 227

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (en milliers de dollars canadiens)

Au

26 juin

2021 Au

31 décembre

2020

$ $





Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 32 397 46 778 Créances clients et autres débiteurs 135 261 138 649 Actifs sur contrat 20 097 7 617 Actifs d'impôt exigible 11 919 9 171 Stocks 17 316 12 946 Charges payées d'avance et autres 9 621 9 056

226 611 224 217





Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 46 354 45 061 Immobilisations corporelles 196 130 185 686 Actifs au titre de droits d'utilisation 135 268 132 779 Goodwill 177 045 149 311 Immobilisations incorporelles 43 355 38 422 Actifs non courants 2 177 2 381 Actifs financiers non courants 6 985 9 210 Actifs d'impôt différé 11 049 12 385 Total de l'actif 844 974 799 452





Passif



Passif courant



Dettes fournisseurs et autres créditeurs 99 191 91 694 Passifs sur contrat 10 879 8 941 Passifs d'impôt exigible 5 803 8 719 Dividendes à payer 1 273 1 259 Tranche courante des obligations locatives 14 863 18 251 Tranche courante de la dette à long terme 3 472 3 748

135 481 132 612





Obligations locatives 124 806 116 901 Dette à long terme 199 192 163 962 Passifs d'impôt différé 23 901 21 418 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 18 042 22 055 Passifs sur contrat 2 333 2 533 Passifs non courants 37 108 38 400 Total du passif 540 863 497 881





Capitaux propres



Capital social 50 398 45 575 Capital social devant être émis -- 4 906 Résultats non distribués 246 645 242 358 Cumul des autres éléments du résultat global 6 161 7 943 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 303 204 300 782





Participation ne donnant pas le contrôle 907 789 Total des capitaux propres 304 111 301 571





Total du passif et des capitaux propres 844 974 799 452

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (en milliers de dollars canadiens)

Attribuable aux propriétaires de la Société



Capital

social Capital

social

devant

être émis Cumul

des autres

éléments du

résultat global Résultats

non

distribués Total Participations

ne donnant

pas le

contrôle Total

des

capitaux

propres

$ $

$ $ $ $ $

















Solde au 1er janvier 2021 45 575 4 906

7 943 242 358 300 782 789 301 571

















Résultat de la période -- --

-- 4 517 4 517 149 4 666

















Autres éléments du résultat global















Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- --

(5 976) -- (5 976) (31) (6 007) Profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger -- --

4 128 -- 4 128 -- 4 128 Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat -- --

-- 3 136 3 136 -- 3 136 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- --

66 -- 66 -- 66 Résultat global total de la période -- --

(1 782) 7 653 5 871 118 5 989

















Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise -- --

-- (593) (593) -- (593) Rachat d'actions de catégorie B (83) --

-- (338) (421) -- (421) Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale 4 906 (4 906)

-- -- -- -- -- Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction -- --

-- 105 105 -- 105 Dividendes sur actions de catégorie A -- --

-- (1 380) (1 380) -- (1 380) Dividendes sur actions de catégorie B -- --

-- (1 160) (1 160) -- (1 160) Solde au 26 juin 2021 50 398 --

6 161 246 645 303 204 907 304 111

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (SUITE) (en milliers de dollars canadiens)

Attribuable aux propriétaires de la Société



Capital

social Capital

social

devant

être émis Cumul

des autres

éléments du

résultat global Résultats

non

distribués Total Participations

ne donnant

pas le

contrôle Total

des

apitaux

propres

$ $

$ $ $ $ $

















Solde au 1er janvier 2020 40 222 9 811

9 697 220 641 280 371 643 281 014

















Résultat de la période -- --

-- (831) (831) 216 (615)

















Autres éléments du résultat global















Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- --

6 438 -- 6 438 35 6 473 Perte latente découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger -- --

(3 547) -- (3 547) -- (3 547) Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat -- --

-- (1 070) (1 070) -- (1 070) Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat -- --

(14) -- (14) -- (14) Total du résultat global de la période -- --

2 877 (1 901) 976 251 1 227

















Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise -- --

-- (543) (543) -- (543) Rachat d'actions de catégorie A (3) --

-- (140) (143) -- (143) Rachat d'actions de catégorie B 539 --

-- (563) (24) -- (24) Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale 4 905 (4 905)

-- -- -- -- -- Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction -- --

-- 45 45 -- 45 Autre dividende -- --

-- (121) (121) -- (121) Dividendes sur actions de catégorie A -- --

-- (1 380) (1 380) -- (1 380) Dividendes sur actions de catégorie B -- --

-- (1 136) (1 136) -- (1 136) Solde au 27 juin 2020 45 663 4 906

12 574 214 902 278 045 894 278 939

TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers de dollars canadiens)

Pour les semestres clos les

26 juin

2021 27 juin

2020

$ $





Activités d'exploitation



Total du résultat de la période 4 666 (615) Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 28 875 26 645 Trésorerie liée aux activités d'exploitation 33 541 26 030 Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la mise

en équivalence 615 3 600 Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies (428) (471) Règlement des provisions (271) (243) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 6 563 13 677 Impôt sur le résultat payé (6 607) (4 799)

33 413 37 794





Activités de financement



Émission de dette à long terme, nette des coûts de transaction 40 870 36 655 Remboursement de dette à long terme (2 667) (36 123) Remboursement d'autres passifs non courants (2 432) -- Remboursement d'obligations locatives (6 584) (6 797) Intérêts payés (6 253) (5 184) Émission d'actions de catégorie B -- 190 Rachat d'actions de catégorie A -- (143) Rachat d'actions de catégorie B (421) (718) Dividendes versés sur les actions de catégorie A (1 380) (1 380) Dividendes versés sur les actions de catégorie B (1 145) (1 124)

19 988 (14 624)





Activités d'investissement



Acquisition d'immobilisations corporelles (19 520) (9 742) Acquisition d'immobilisations incorporelles (16) (84) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 316 185 Regroupements d'entreprises (50 000) (16 457) Remboursement du montant à payer aux actionnaires -- (121) Intérêts perçus 512 114 Remboursement d'autres actifs financiers non courants 698 110 Acquisition d'autres actifs non courants (104) (327) Produit de la sortie d'autres actifs non courants 44 49

(68 070) (26 273)





Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (14 669) (3 103) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 46 778 22 608 Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en monnaie étrangère des établissements à l'étranger 288 (1 056) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 32 397 18 449





Renseignements complémentaires









Acquisition d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs 3 384 835 Émission d'actions de catégorie B en vertu du Régime d'achat d'actions pour les employés pour des prêts ne portant pas intérêt -- 504

