LOGISTEC annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2019

MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B) (la « Société »), un fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre clos le 29 juin 2019.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre

Les produits consolidés ont augmenté de 7,0 millions $ (4,7 %) pour s'établir à 156,2 millions $;

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 21,7 millions $;

s'est établi à 21,7 millions $; Le résultat de base par action total s'est accru de 0,32 $ pour passer à 0,46 $;

LOGISTEC et Waterson Terminal Services unissent leurs forces au ProvPort, au Rhode Island ;

; Deux nouveaux navires de plus grande taille ont été inaugurés dans le cadre de nos activités liées au transport vers l'Arctique.

Faits saillants de la période de six mois

Les produits consolidés ont augmenté de 39,3 millions $ (17,0 %) pour s'établir à 270,9 millions $;

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 22,9 millions $;

s'est établi à 22,9 millions $; Le résultat de base par action total est passé de (0,60 $) à (0,23 $).

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS

La performance robuste enregistrée au cours de la première moitié de l'année 2019 découle de deux nouveaux regroupements d'entreprises effectués au cours de l'année précédente. Au deuxième trimestre de 2019, Pate Stevedore Company, Inc. (« Pate »), société détenant des terminaux en Floride dont nous avons fait l'acquisition le 25 mai 2018, et Gulf Stream Marine, Inc. (« GSM »), société qui offre des services de manutention de marchandises sur la côte américaine du golfe du Mexique dont nous avons fait l'acquisition le 1er mars 2018, ont permis de réaliser des ventes additionnelles combinées de 5,4 millions $ par rapport au T2 2018. Pour le premier semestre de 2019, les ventes additionnelles combinées liées aux regroupements d'entreprises susmentionnés ont généré 30,7 millions $ de plus qu'à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le deuxième trimestre de 2019 s'est soldé par un résultat consolidé attribuable aux propriétaires de la Société de 5,9 millions $ comparativement à un résultat de 1,9 million $ au deuxième trimestre de 2018. Le résultat attribuable aux propriétaires de la Société s'est traduit, quant à lui, par un résultat de base par action total de 0,46 $, dont 0,44 $ était attribuable aux actions ordinaires de catégorie A et 0,49 $, aux actions subalternes à droit de vote de catégorie B. La hausse de ces résultats s'explique surtout par le rendement solide de Pate et de GSM et par l'intensification des activités à l'échelle de notre réseau, contrebalancés en partie par des pertes de change latentes sur la conversion du fonds de roulement net libellé en dollars américains, compte tenu de la faiblesse du dollar canadien.

Perspectives

« Les perspectives demeurent favorables pour le reste de l'année. Nous nous attendons à une croissance interne soutenue dans le secteur des services maritimes, en raison de l'entente opérationnelle que nous avons conclue avec Waterson Terminal Services pour assurer des services de manutention au port de Providence, ProvPort, la plus importante installation portuaire en eau profonde de la Nouvelle‑Angleterre. En outre, nos activités liées au transport vers l'Arctique ont profité d'un investissement dans des navires battant pavillon canadien modernes visant à élargir la capacité de chargement et à rehausser l'expérience client liée au transport maritime dans son ensemble.

Nos services environnementaux devraient également faire bonne figure. Même si nous anticipons cette année une diminution du nombre de contrats Aqua-Pipe au Québec, nous observons néanmoins une hausse des activités liées à l'enlèvement des conduites en plomb. Nous prévoyons de surcroît que nos services environnementaux traditionnels se distingueront davantage cette année grâce à notre carnet de commandes solide.

Nous sommes fiers des réalisations susmentionnées, lesquelles cadrent avec nos objectifs visant à fournir des solutions maritimes et environnementales avant-gardistes à nos clients. Nous faisons en sorte de nous dépasser pour tisser des liens solides avec nos partenaires et avec les collectivités et saisir les occasions judicieuses qui s'offrent à nous. Nous sommes convaincus que notre engagement et notre passion nous permettent de nous distinguer » a commenté Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation.

Dividendes

Le 7 août 2019, le conseil d'administration de la Société a décidé d'accroître les versements de dividendes de 3,0 % et a déclaré des dividendes 0,09350$ par action ordinaire de catégorie A et de 0,10285 $ par action subalterne à droit de vote de catégorie B, pour un montant total de 1,2 million $. Ces dividendes seront versés le 11 octobre 2019 aux actionnaires inscrits le 27 septembre 2019.

À propose de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. Elle manutentionne notamment des marchandises en vrac, des marchandises diverses et des conteneurs dans 37 ports et 63 terminaux à l'échelle de l'Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique et des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. De plus, la Société œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, la gestion des matières réglementées, la restauration de sites, l'analyse de risques et la fabrication de boyaux tissés.

La Société a généré des profits et a versé des dividendes régulièrement depuis qu'elle est devenue une société ouverte, lesquels ont d'ailleurs continuellement progressé au fil des ans. Société ouverte depuis 1969, les actions de LOGISTEC sont transigées à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à www.logistec.com .

Mesure non conforme aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la Société a recours à une mesure non conforme aux IFRS. Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini selon les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés. La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier qu'opérationnel. Veuillez vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS dans le rapport de gestion de la période pour la définition de cet indicateur et le rapprochement avec le résultat de la période.

Déclarations prospectives

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa condition financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique Risques d'affaires du rapport annuel de la Société et incluent, sans s'y restreindre, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

De l'information additionnelle concernant notre Société se trouve sur le site Internet de SEDAR à l'adresse : www.sedar.com et sur le site Internet de LOGISTEC à l'adresse : www.logistec.com .

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS T2 2019

(non audités)

États consolidés intermédiaires résumés des résultats









(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions)

Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

29 juin

2019 30 juin

2018 29 juin

2019 30 juin

2018

$ $ $ $









Produits 156 175 149 182 270 923 231 624









Charge au titre des avantages du personnel (78 715) (77 284) (137 092) (123 650) Charge relative au matériel et fournitures (39 254) (39 292) (73 618) (63 630) Charges locatives (10 133) (11 777) (19 588) (20 838) Autres charges (6 001) (7 812) (16 677) (13 958) Dotation aux amortissements (10 728) (6 485) (21 562) (12 568) Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 930 962 1 492 1 032 Autres profits (pertes) (1 258) 941 (2 528) 1 156 Résultat d'exploitation 11 016 8 435 1 350 (832)









Charges financières (2 884) (2 760) (5 641) (3 647) Produits financiers 80 15 285 98 Résultat avant impôt 8 212 5 690 (4 006) (4 381)









Impôt sur le résultat (2 106) (2 630) 1 181 (885) Résultat de la période 6 106 3 060 (2 825) (5 266)









Résultat attribuable aux :

















Propriétaires de la Société 5 927 1 868 (2 963) (7 609)









Participations ne donnant pas le contrôle 179 1 192 138 2 343 Résultat de la période 6 106 3 060 (2 825) (5 266)



















Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1) 0,44 0,14 (0,22) (0,58) Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) 0,49 0,16 (0,25) (0,64)









Résultat dilué par action de catégorie A 0,43 0,14 (0,22) (0,58) Résultat dilué par action de catégorie B 0,48 0,15 (0,25) (0,64)









Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation, de base et dilué 7 389 155 7 405 455 7 390 939 7 405 689 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, de base 5 409 868 5 271 167 5 362 879 5 217 249 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, dilué 5 717 038 5 726 904 5 719 571 5 724 496

(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A ») (2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »)

États consolidés intermédiaires résumés du résultat global









(en milliers de dollars canadiens)

Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

29 juin

2019 30 juin

2018 29 juin

2019 30 juin

2018

$ $ $ $









Résultat de la période 6 106 3 060 (2 825) (5 266)









Autres éléments du résultat global







Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats







Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger (2 627) 3 004 (4 950) 4 981 Profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger 1 380 -- 3 158 -- Profits (pertes) sur instruments financiers dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (39) -- (185) 4 Impôt sur le résultat lié aux instruments financiers dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie 11 -- 50 (1) Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats (1 275) 3 004 (1 927) 4 984









Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats







Profits (pertes) sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies (1 047) 1 171 (1 080) 1 171 Rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de la période (1 363) 153 (1 715) (33) Impôt sur le résultat sur les profits (pertes) sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et sur le rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de la période 649 (354) 752 (305) Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats (1 761) 970 (2 043) 833 Autres éléments du résultat global de la période, après impôt sur le résultat (3 036) 3 974 (3 970) 5 817 Résultat global total de la période 3 070 7 034 (6 795) 551









Total du résultat global attribuable aux :

















Propriétaires de la Société 2 902 5 832 (6 912) (1 814) Participations ne donnant pas le contrôle 168 1 202 117 2 365 Résultat global total de la période 3 070 7 034 (6 795) 551

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière





(en milliers de dollars canadiens)

Au

29 juin

2019 Au

31 décembre

2018

$ $





Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 416 15 393 Créances clients et autres débiteurs 139 167 160 067 Actifs sur contrats 26 355 14 282 Actifs d'impôt exigible 9 185 2 964 Charges payées d'avance et autres charges 6 833 4 899 Stocks 13 758 10 711

202 714 208 316





Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 37 959 38 005 Immobilisations corporelles 277 380 181 284 Goodwill 140 928 142 672 Immobilisations incorporelles 42 129 47 006 Actifs non courants 2 215 2 173 Actifs financiers non courants 4 403 6 328 Actifs d'impôt différé 13 122 11 319 Total de l'actif 720 850 637 103





Passif



Passif courant



Emprunts bancaires à court terme -- 13 577 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 77 346 98 668 Passifs sur contrats 5 713 5 225 Passifs d'impôt exigible 911 3 480 Dividendes à payer 1 986 1 973 Tranche courante de la dette à long terme 18 556 3 294

104 512 126 217





Dette à long terme 267 150 160 003 Passifs d'impôt différé 21 241 21 465 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 17 924 14 716 Passifs sur contrats 3 133 3 333 Passifs non courants 52 691 46 980 Total du passif 466 651 372 714





Capitaux propres



Capital social 40 351 35 016 Capital social devant être émis 9 811 14 717 Résultats non distribués 191 574 200 404 Cumul des autres éléments du résultat global 10 155 12 061 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 251 891 262 198





Participation ne donnant pas le contrôle 2 308 2 191 Total des capitaux propres 254 199 264 389





Total du passif et des capitaux propres 720 850 637 103

États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres

















(en milliers de dollars canadiens)



Attribuable aux propriétaires de la Société







Cumul des autres

éléments du résultat global







Capital

social Capital

social

devant

être

émis Couver-

tures de

flux de

trésorerie Conver-

sion des

devises Résultats

non

distribués Total Participa-

tions ne

donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres

$ $ $ $ $ $ $ $

















Solde au 1er janvier 2019 35 016 14 717 135 11 926 200 404 262 198 2 191 264 389















Résultat de la période -- -- -- -- (2 963) (2 963) 138 (2 825)

















Autres éléments du résultat global















Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- -- (4 929) -- (4 929) (21) (4 950) Profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger -- -- -- 3 158 -- 3 158 -- 3 158 Pertes sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de la période, après impôt sur le résultat -- -- -- -- (2 043) (2 043) -- (2 043) Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- (135) -- -- (135) -- (135) Résultat global total de la période -- -- (135) (1 771) (5 006) (6 912) 117 (6 795)

















Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise -- -- -- -- (390) (390) -- (390) Rachat des actions de catégorie A (4) -- -- -- (274) (278) -- (278) Émission et rachat des actions de catégorie B 433 -- -- -- (739) (306) -- (306) Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale 4 906 (4 906) -- -- -- -- -- -- Dividendes sur actions de catégorie A -- -- -- -- (1 341) (1 341) -- (1 341) Dividendes sur actions de catégorie B -- -- -- -- (1 080) (1 080) -- (1 080) Solde au 29 juin 2019 40 351 9 811 -- 10 155 191 574 251 891 2 308 254 199



































Solde au 1er janvier 2018 29 019 19 820 138 6 468 173 129 228 574 2 221 230 795

















Résultat de la période -- -- -- -- (7 609) (7 609) 2 343 (5 266)

















Autres éléments du résultat global















Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- -- 4 959 -- 4 959 22 4 981 Profit sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, excluant les montants inclus dans le résultat de la période, après impôt sur le résultat -- -- -- -- 833 833 -- 833 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- 3 -- -- 3 -- 3 Résultat global total de la période -- -- 3 4 959 (6 776) (1 814) 2 365 551

















Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise -- -- -- -- (900) (900) -- (900) Rachat des actions de catégorie A -- -- -- -- (32) (32) -- (32) Émission et rachat des actions de catégorie B 1 027 -- -- -- (196) 831 -- 831 Émission de capital social de catégorie B à un actionnaire d'une filiale 5 103 (5 103) -- -- -- -- -- -- Dividendes sur actions de catégorie A -- -- -- -- (1 220) (1 220) -- (1 220) Dividendes sur actions de catégorie B -- -- -- -- (957) (957) -- (957) Solde au 30 juin 2018 35 149 14 717 141 11 427 163 048 224 482 4 586 229 068

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie





(en milliers de dollars canadiens)

Pour les semestres clos les

29 juin

2019 30 juin

2018

$ $





Activités d'exploitation



Résultat de la période (2 825) (5 266) Éléments sans effet sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 30 577 20 334 Trésorerie liée aux activités d'exploitation 27 752 15 068 Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 1 520 3 346 Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies (502) (595) Règlement des provisions (65) (165) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (11 137) 5 808 Impôt sur le résultat payé (7 868) (7 998)

9 700 15 464





Activités de financement



Variation nette des emprunts bancaires à court terme (13 577) 3 989 Émission de la dette à long terme 62 298 117 226 Remboursement de la dette à long terme (26 992) (16 425) Émission d'actions de catégorie B 258 562 Remboursement des obligations locatives (4 830) -- Intérêts payés (5 349) (1 844) Rachat des actions de catégorie A (278) (32) Rachat des actions de catégorie B (862) (220) Dividendes versés sur les actions de catégorie A (1 341) (1 222) Dividendes versés sur les actions de catégorie B (1 067) (942)

8 260 101 092





Activités d'investissement



Acquisition d'immobilisations corporelles (21 886) (10 144) Acquisition d'immobilisations incorporelles (39) (93) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 297 290 Regroupements d'entreprises -- (97 998) Trésorerie acquise lors d'un regroupement d'entreprises -- 2 585 Remboursement du montant à payer aux actionnaires (5 386) -- Émission d'un billet à recevoir -- (5 067) Intérêts perçus 163 108 Trésorerie versée à une participation ne donnant pas le contrôle -- (157) Remboursement d'autres actifs financiers non courants 104 101 Remboursement d'autres passifs non courants (190) -- Acquisition d'autres actifs non courants (271) (285) Sortie d'autres actifs non courants 90 150

(27 118) (110 510)





Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (9 158) 6 046 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 15 393 3 963 Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en monnaie étrangère des établissements à l'étranger 1 181 (1 032) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 7 416 8 977





Renseignements supplémentaires









Acquisition d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs 2 627 253 Émission d'actions de catégorie B en vertu du Régime d'achat d'actions pour les employés pour des prêts ne portant pas intérêt 298 489

