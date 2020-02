Logibec se dote d'un Centre d'innovation canadien

L'entreprise montréalaise se donne les moyens de développer la prochaine génération de solutions numériques pour le secteur de la santé

MONTRÉAL, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'entreprise de technologie Logibec, spécialisée dans les solutions numériques d'information et de gestion dans le domaine de la santé, renforce ses capacités de création et annonce qu'elle se dote d'un Centre d'innovation canadien. La nouvelle structure de l'entreprise mobilisera l'ensemble de ses 400 employés au pays dans des activités de recherche et pour l'avancement de produits à forte croissance, avec l'objectif avoué de créer la prochaine génération de solutions numériques consacrées au domaine de la santé, notamment dans les sphères du Big Data et de l'intelligence artificielle.

« Nous avons réalisé l'an dernier des percées importantes au niveau national. Nous créons maintenant une nouvelle structure d'entreprise qui va nous permettre d'aller encore plus loin et d'innover encore plus au cours des prochaines décennies », affirme Marc Brunet, pdg de Logibec.

Logibec répond ainsi aux attentes de ses employés en leur permettant de développer leurs compétences techniques dans des applications et des technologies de pointe. « Le Centre d'innovation canadien sera un tremplin professionnel pour les équipes de Logibec, mais aussi un tremplin technologique pour nos partenaires et surtout… pour nos clients! », ajoute Marc Brunet.

Afin de composer avec le défi constant de pénurie de main d'œuvre en informatique, certains des produits existants de Logibec, utilisés par plus de 225 clients du secteur de la santé, seront désormais développés en collaboration avec une équipe de la firme GlobalLogic, un partenaire de classe mondiale qui viendra en appui dans des créneaux particulièrement touchés par la pénurie de spécialistes. La collaboration prendra la forme d'un « Lab conjoint », chapeauté à Montréal par l'équipe « Excellence Client » de Logibec, qui continuera d'assurer les grandes orientations de développement et le soutien technique. Logibec a établi un mécanisme de transfert de connaissances et s'assure ainsi de former des collaborateurs à l'étranger d'une grande fiabilité, tout en respectant rigoureusement les ententes de service et de niveau de réponse (SLA) existantes. La société GlobalLogic pourra également venir appuyer Logibec de manière ponctuelle quand des besoins pressants de développement se feront sentir pour certaines nouvelles applications.

À titre de chef de file canadien de solutions numériques dans le domaine de la santé, Logibec compte mettre encore plus à contribution le génie logiciel québécois qui a procuré fiabilité et tranquillité d'esprit à des milliers de gestionnaires du réseau de la santé depuis 1982. « Dans la foulée de ces changements, et afin de bien refléter cette évolution, nous nous sommes dotés d'une nouvelle image de marque », explique Pierre-Louis Racine, Vice-président Ventes-Québec de Logibec. « Grâce à la nouvelle structure corporative, nous nous donnons un tremplin pour les prochaines décennies et nous offrons un espace-client où soins de santé riment avec tranquillité d'esprit, tant au Québec et au Canada, qu'ailleurs au monde ».

À propos de Logibec

Depuis près de 40 ans, Logibec, une société de portefeuille de GI Partners, propose des solutions innovantes jumelées à des outils d'analyses de la performance clinique et financière qui optimisent les processus du secteur de la santé. Ses systèmes logiciels et ses services-conseils sont alignés sur les besoins actuels et futurs des établissements de santé. www.logibec.com

SOURCE Logibec

Renseignements: Personne-ressource : Pierre-Louis Racine, 1 800 361-9659, [email protected]

Liens connexes

http://www.logibec.com