Logibec investit dans les soins virtuels grâce à une acquisition en Ontario

« Nous sommes convaincus que cette acquisition accélérera notre potentiel d'innovation au sein du réseau de la santé, notamment grâce à de nouvelles solutions mobiles et infonuagiques », affirme le président et chef de la direction de Logibec, Marc Brunet. « Notre succès futur repose sur notre capacité à bien intégrer nos solutions entre les équipes de soins et leurs patients, et ce, tout au long de la trajectoire de soins », a-t-il ajouté.

QoC Health se concentre sur l'amélioration de l'accès aux soins en connectant les patients à domicile avec leur équipe de soins par le biais de solutions mobiles et Web. Le principal produit de QoC Health est Cloud Connect, une plateforme de services Web pour les soins de santé. Cette dernière permet aux établissements de soins de santé de déployer rapidement des solutions centrées sur le patient dans de nombreux contextes différents, des soins primaires et des soins de courte durée à la réadaptation et aux soins chroniques. La plateforme de QoC Health prend en charge des solutions telles que le suivi après la sortie de l'hôpital, les outils éducatifs et les outils d'aide à la décision. Elle simplifie le développement et le déploiement de solutions infonuagiques conformes et accélère les solutions de soins de santé connectés de nouvelle génération en les mettant entre les mains des patients canadiens. Les solutions de QoC Health sont présentement déployées chez plusieurs clients au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rejoindre l'équipe de Logibec, car nous partageons la même vision des soins virtuels et connectés. Plus précisément, nous souhaitons mettre en relation les patients et leur communauté avec leur équipe de soins, afin qu'ils puissent recevoir les soins dont ils ont besoin », a déclaré Sarah Harvey, Ph. D., PDG et cofondatrice de QoC Health.

L'équipe d'experts de QoC Health se joint dès maintenant à l'équipe opérationnelle de Logibec pour permettre aux clients des deux sociétés de bénéficier des avantages de cette transaction.

À propos de Logibec

Établie à Montréal depuis près de 40 ans, Logibec déploie des systèmes d'information qui répondent aux besoins cliniques, opérationnels et commerciaux d'établissements de soins de santé complexes. Les clients de Logibec sont également en mesure de s'améliorer et d'innover en utilisant notre suite de solutions analytiques et de services consultatifs à la fine pointe de l'industrie. Plus tôt en 2020, Logibec a également acquis la société AnalysisWorks, basée en Colombie-Britannique, consolidant ainsi sa position dans le domaine de la gestion de la performance et de l'analytique pour les soins de santé.

À propos de QoC Health

Depuis 2010, QoC Health aide des établissements à donner vie à leurs solutions de soins virtuels et à connecter les patients avec leurs équipes de soins. La plateforme de l'entreprise permet aux utilisateurs de suivre les patients, de communiquer, de fournir des aides à la décision et de s'intégrer aux dossiers médicaux existants, permettant ainsi à la communauté des soins de santé d'améliorer les résultats des patients, d'accroître leur satisfaction et de réduire le coût des soins grâce à la technologie des soins virtuels.

