Loger + : La Ville Montréal et District Atwater joignent leurs efforts pour le développement de près de 200 unités de logements sociaux dans le secteur Hickson-Dupuis

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente avec District Atwater pour l'acquisition d'un terrain situé à l'angle des rues Hickson et Bannantyne, dans l'arrondissement de Verdun, afin de permettre la construction d'un projet de près de 200 unités de logements sociaux. L'entente financière de 6,7 M$ prévoit que le développeur prenne en charge la démolition du bâtiment situé sur le terrain pour y permettre le développement d'un projet à vocation communautaire et sociale au cœur d'un secteur en redéveloppement.

Ce geste est rendu possible grâce à une collaboration et une volonté commune d'accélérer la réalisation de projets de logements dans le secteur Hickson-Dupuis, répondant au besoin important de logements sociaux et abordables dans la métropole. À terme, le projet à vocation sociale s'intégrera à un projet de redéveloppement immobilier mixte, menant à la création de plus de 700 logements.

Le secteur visé fera l'objet d'une importante transformation au cours des prochaines années pour faire place à un nouveau quartier vibrant, mixte et verdoyant, où l'on travaille et réside. Il inclura notamment :

Un potentiel de construction de près de 200 unités de logements sociaux sur le terrain à acquérir par la Ville ;

; Un potentiel de construction de près de 520 unités de logements sur les terrains appartenant au développeur dont 20 % seront des logements abordables et 10 %, des logements de 3 chambres (les terrains appartenant à District Atwater demeurent assujettis au Règlement pour une métropole mixte) ;

%, des logements de 3 chambres (les terrains appartenant à District Atwater demeurent assujettis au Règlement pour une métropole mixte) ; 50 % de la superficie du projet privé est réservée au verdissement et à la résilience climatique, grâce à des aménagements éponges et à la plantation d'arbres et d'arbustes ;

; 500 mètres carrés réservés sur les toits des immeubles pour des projets d'agriculture urbaine ;

; Des commerces de proximité accessibles à pied depuis les unités d'habitation ;

; Des espaces collectifs prévus sur 26 % de la superficie du projet (parcs, places publiques, etc.).

Le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) du District Atwater est en cours d'adoption par le conseil d'arrondissement de Verdun. À la suite de cette entente, l'arrondissement poursuivra l'adoption du PPCMOI en deuxième lecture, le mardi 4 juin, pour une adoption finale d'ici la fin du mois de juin.

« Nous sommes heureux de cette entente conclue avec District Atwater. C'est une véritable situation gagnant-gagnant qui nous permettra de répondre de manière plus rapide et efficace au besoin urgent d'accélérer le développement de projets de logements sociaux à Montréal. Cette collaboration démontre clairement qu'en travaillant ensemble et en trouvant des solutions, nous pouvons répondre aux besoins de la population, tout en développant des milieux de vie mixte. C'est exactement ce que nos concitoyennes et nos concitoyens attendent de nous », a souligné Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques.

« Cette entente est une excellente nouvelle pour la communauté. Le litige judiciaire qui perdurait depuis deux ans empêchait tout projet de construction de voir le jour sur ce site en redéveloppement. Alors que les besoins en habitation sont criants à Verdun, nous sommes heureux de clore ce litige afin d'enclencher le développement de près de 200 logements sociaux », a indiqué Marie-Andrée Mauger, mairesse de Verdun et responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif.

« En tant que développeur local et engagé dans Verdun, District Atwater est fier de mettre l'épaule à la roue en apportant une solution tangible à la crise du logement qui sévit présentement à Montréal. L'entente conclue avec la Ville démontre que la collaboration entre les pouvoirs publics et les développeurs peut mener à des projets concrets qui permettent une réelle mixité sociale. Nous avons l'ambition de transformer ce secteur industriel en véritable milieu de vie urbain et inclusif où cohabiteront des logements, des espaces verts, des commerces de proximité et plusieurs espaces publics dédiés à la communauté. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre le travail entamé avec la Ville pour que ce projet puisse voir la jour dans les meilleurs délais. » Alexandre Forgues, président de District Atwater.

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offriront des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Directrice adjointe aux communications, Cabinet de la mairesse de Montréal, 438-925-0884, [email protected]; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]