Logement social et abordable - Montréal cède un terrain pour y développer un nouveau projet de logements sociaux et communautaires pour les femmes

MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal cède un terrain sans frais à l'organisme Le Parados dans le but de créer des logements sociaux et communautaires. Cette transaction permettra à l'organisme de développer un nouveau projet résidentiel transitoire de sept logements pour répondre aux besoins de la clientèle.

Le Parados vient en aide aux femmes victimes de violence et à leurs enfants depuis 1983 en leur offrant un logement sécuritaire qui répond à leurs besoins immédiats, en plus de faciliter leur insertion sociale ainsi que de promouvoir leurs droits et leurs intérêts socio-économiques.

« En pleine crise des vulnérabilités, notre administration prend les moyens de soutenir la création d'unités de logements avec soutien communautaire. La cession de ce terrain sans frais à l'organisme Le Parados est un exemple concret des solutions que nous mettons en place. Cette cession fait partie de notre grande stratégie immobilière, qui permet ultimement d'offrir un toit sécuritaire à la population montréalaise, de concert avec les organismes, dans un contexte de rareté de logements », a affirmé le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« Nous sommes fiers de pouvoir soutenir la création de ce nouveau projet essentiel et nécessaire. Dans ce cas, on parle de sept femmes en situation précaire qui pourront avoir accès un logement pour prendre le temps de se reconstruire et d'assurer la sécurité de leurs enfants. Le projet permettra de faciliter la disponibilité de logements communautaires et de services spécialisés à Montréal, un soutien essentiel pour ces femmes qui ont été victimes de violence et qui doivent reprendre leur envol, souvent accompagnées de leurs enfants. Notre administration est heureuse de pouvoir contribuer à la mise en place de ces ressources », a souligné le responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry

« Nous remercions la Ville de Montréal pour ce soutien qui nous permettra de continuer à soutenir ces femmes et ces enfants qui, depuis 40 ans, fuient la violence. Avec ce nouveau projet, nous pourrons agir plus rapidement pour offrir un toit et déployer les services dont ces femmes ont besoin pour refaire leur vie dans la paix et la sécurité », a souligné Catherine Ménard, directrice générale de l'organisme Le Parados.

