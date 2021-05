Logement locatif dans le Grand Montréal : la CMM publie les indicateurs du marché pour ses cinq secteurs géographiques

MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) publie aujourd'hui une note de l'Observatoire Grand Montréal qui présente les grands indicateurs du marché locatif pour ses cinq secteurs géographiques, afin de mieux comprendre leur évolution au cours des dernières années.

Le document présente plusieurs données qui démontrent notamment que :

Les taux d'inoccupation des logements locatifs sont très bas dans tous les secteurs de la CMM, en particulier pour les logements les plus abordables (moins de 925 $ par mois);

Entre l'automne 2019 et 2020, le coût de loyer a connu la plus forte augmentation annuelle enregistrée depuis 2003 soit 4,2 %;

Le coût des loyers varie fortement entre les logements occupés et les logements disponibles à la location, atteignant par exemple 36 % dans l'agglomération de Montréal et 44 % à Laval ;

; Il est de plus en plus difficile pour les ménages gagnant moins de 50 000$ par année de consacrer moins de 30 % de son revenu brut pour se loger (le loyer moyen des logements inoccupés dans la CMM étant de 1 198 $ par mois, un ménage doit gagner au moins 56 400 $ par année pour consacrer moins de 30 % de son revenu à se loger);

Ainsi, plusieurs travailleurs des secteurs névralgiques de la CMM ont de la difficulté à consacrer moins de 30 % de leurs revenus bruts pour se loger;

Malgré le boom de la construction de logements locatifs privés des dernières années (46 300 unités entre 2017 et 2020), les logements sociaux et communautaires représentent seulement 7,3 % de ces nouvelles unités;

Dans tous les secteurs de la CMM, les besoins en logement pour les ménages à faibles revenus excèdent l'offre de logements sociaux et communautaires : plus de 210 000 ménages à faible revenu consacrent plus de 30 % pour se loger dans le Grand Montréal;

Les normes du programme AccèsLogis, le seul qui permet d'augmenter l'offre de logements sociaux et communautaires, sont inadéquates, ce qui ralentit la livraison des unités (seulement 550 ont été livrées en 2020 et plus de 5 000 sont en cours de réalisation, et ce, depuis plusieurs années).

En plus d'aborder ces questions, la note présente également des données détaillées pour chacun des secteurs de la CMM : agglomération de Montréal, agglomération de Longueuil, Laval, couronne Nord et couronne Sud.

Pour consulter la note dans son intégralité :

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Portrait_logement_locatif_5_secteurs_CMM.pdf

Rappelons que la CMM suit de près l'évolution de la situation du logement dans le Grand Montréal. Le 22 avril dernier, le comité exécutif a d'ailleurs adopté une résolution adressant plusieurs demandes au gouvernement du Québec pour faire face à la crise du logement actuelle. La résolution propose ainsi des mesures à court, moyen et long terme pour augmenter l'offre de logement locatif, en particulier le logement social et abordable. Pour pouvoir aider les ménages qui se retrouveront sans logis le 1er juillet, il importe de revoir immédiatement les barèmes et les modes d'attribution du PSL urgence. Soulignons que des 1 800 PSL d'urgence annoncés l'an dernier seulement 215 ont permis d'aider des ménages.

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km2. La CMM exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement. Pour plus de détails, visitez le site de la CMM au www.cmm.qc.ca.

