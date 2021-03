Logement abordable et familial - La Ville de Montréal dévoile le nouveau Programme pour une métropole abordable

MONTRÉAL, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif, Robert Beaudry, est fier de dévoiler le nouveau Programme pour une métropole abordable.

Dans le cadre du Règlement pour une métropole mixte (RMM), qui entrera en vigueur le 1er avril, la Ville a développé un programme de subvention facilitant l'acquisition de propriétés abordables et assurant cette abordabilité sur une période d'au moins 30 ans.

« Avec la création de ce nouveau programme, nous remplissons l'un de nos engagements phares liés à la mise en œuvre du Règlement pour une métropole mixte. Favoriser l'accès à du logement abordable à Montréal est déjà tout un défi ; maintenir cette abordabilité sur 30 ans l'est encore bien davantage. Nous sommes fiers de proposer ce programme tout à fait novateur et unique au pays, qui permettra de constituer un parc de propriétés abordables et pérennes à Montréal », a déclaré Robert Beaudry.

« L'augmentation croissante du prix des propriétés à Montréal rend de plus en plus difficile l'accès à la propriété pour les familles et pour la classe moyenne. Ce programme s'adresse justement aux familles et ménages qui peuvent difficilement acquérir sur le marché privé. En offrant un rabais équivalant à 20 % du prix du marché, il favorisera autant les premiers acheteurs que la rétention des familles », a poursuivi M. Beaudry.

Ce programme s'ajoute aux nombreuses mesures mises en place par la Ville au cours des dernières années pour assurer une offre résidentielle suffisante, équilibrée et diversifiée, et ainsi garantir la mixité qui fait la force de notre métropole, aujourd'hui et pour les générations futures.

C'est en partenariat avec les acteurs de l'industrie immobilière que nous comptons déployer ce programme qui permettra par ailleurs de soutenir des projets résidentiels abordables réalisés par la SHDM sur l'ensemble du territoire de Montréal.

Pour plus d'information sur le Programme pour une métropole abordable, voir la fiche technique.

