MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - L'agence numérique montréalaise Locomotive a été doublement récompensée cette année, recevant en février dernier le titre convoité d'Agence de l'année sur Awwwards pour une 7ᵉ année consécutive, en plus de remporter, pour une deuxième année d'affilée, un Webby Award. Deux honneurs prestigieux qui placent une fois de plus le savoir-faire québécois au cœur de la scène numérique internationale.

Awwwards, basé à Valence en Espagne, est l'une des références mondiales les plus respectées en design et développement web. Il réunit chaque année des milliers de candidatures jugées par un jury indépendant composé de :

630 juges indépendants en design

137 juges indépendants en développement

Plus de 54 000 projets soumis en 2024

Awwwards est une communauté internationale regroupant plus de 47 000 agences et 2 millions de travailleurs indépendants

De son côté, le Webby Award est remis par l'International Academy of Digital Arts and Sciences, qui célèbre l'excellence sur Internet à l'échelle mondiale. Locomotive s'était déjà illustrée en 2023 pour son propre site web, devenant ainsi la seule agence québécoise à avoir remporté deux Webby Awards.

Cette année, le Webby a été attribué pour le projet You = US, une campagne percutante réalisée en collaboration avec Maggie's Toronto. L'objectif : combattre la stigmatisation liée au VIH, offrir des ressources claires et inclusives sur la santé sexuelle et faire avancer les conversations grâce à un traitement à la fois sensible, audacieux et accessible.

Si Locomotive est aujourd'hui l'agence la plus primée au Québec sur la scène internationale, elle tient aussi à souligner le travail remarquable des autres agences québécoises qui participent à ces concours et font, elles aussi, rayonner le talent local à l'étranger. Cette reconnaissance collective témoigne de la vitalité et de la créativité de notre industrie.

Enfin, Locomotive souhaite féliciter les 30 talents qui composent son équipe. C'est grâce à leur passion, leur rigueur et leur envie de repousser les standards que l'agence continue de se démarquer année après année.

