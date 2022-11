Lock-out des débardeurs de Québec : offrir de l'aide depuis les lignes de piquetage

QUÉBEC, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le 15 septembre dernier, la Société des arrimeurs de Québec (SAQ) a mis en lock-out les 81 débardeurs qui tentaient de négocier des clauses pour protéger et maintenir les mesures de conciliation travail-vie personnelle dans leur milieu de travail.

Les débardeurs présents sur les lignes de piquetage veulent aider à ramasser des vêtements chauds qui seront remis à la Maison des marins.

« Les marins qui arrivent au port de Québec viennent de partout à travers le monde et souvent ils n'ont pas ce qu'il faut pour survivre à nos hivers québécois. Tant qu'à être dans la rue, on veut faire la collecte de manteaux, bottes, bas de laine, etc. afin d'aider les marins qui amarrent chez nous », d'expliquer Stéphan Arsenault, président du Syndicat des débardeurs de Québec.

Du 20 au 26 novembre prochains, les débardeurs invitent donc toute la population de la Capitale-Nationale à venir leur porter des vêtements chauds au 1, boulevard Henri-Bourassa, à Québec (G1J 5L7). Les gens auront également la possibilité de faire des dons en argent.

La Maison des marins est au cœur des installations portuaires et a pour mission d'accueillir et de venir en aide à tous les marins en escale dans le port de Québec. Elle est tenue par une équipe de bénévoles. Il existe des maisons semblables dans nombre de ports aux quatre coins du monde, et ce, depuis plus d'un siècle.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1515 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

