Lock-out chez Natrel Amqui : aucune avancée en conciliation

AMQUI, QC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Le Syndicat national du Lait inc. (Natrel d'Amqui), affilié à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), exprime sa profonde déception à la suite de la séance de conciliation tenue le 16 octobre avec la grande direction d'Agropur Canada, venue de Montréal, dans le dossier du lock-out visant les quelque 100 personnes salariées de l'usine Natrel d'Amqui. Aucune avancée n'a été enregistrée : l'employeur s'est contenté de répéter des positions déjà connues, sans offrir de solutions concrètes pour sortir de l'impasse.

« Nous sommes extrêmement déçus de la rencontre d'hier », déclare Patrick Cyr, conseiller syndical au soutien à la CSD. « L'employeur nous a répété ce que nous entendons depuis plus d'un an. Depuis tout ce temps, on nous parle d'un projet d'investissement à Amqui, mais rien ne bouge. Et maintenant, on prétend que ce serait l'impasse actuelle qui freine l'investissement, alors que c'est l'employeur lui-même qui a déclenché le lock-out. »

Les salarié•es de Natrel Amqui veulent être partie prenante du développement régional

Le Syndicat rappelle qu'un véritable projet de développement régional doit d'abord reposer sur une bonne relation avec les salarié•es. « Quand on veut investir en région, il faut avoir les salarié•es de son côté. Les travailleuses et travailleurs d'Amqui sont fiers de leur expertise et souhaitent ardemment contribuer à un projet porteur pour leur milieu », poursuit Patrick Cyr. « Si l'employeur croit réellement au potentiel économique d'Amqui, pourquoi ne pas accepter des demandes raisonnables qui permettraient d'obtenir une entente et de maintenir une main-d'œuvre compétente et motivée? »

Manque de respect

Le Syndicat dénonce également le manque de respect que représente la posture adoptée par l'employeur lors de la conciliation. « Présenter l'absence d'entente comme la cause du retard d'un investissement, tout en ayant lui-même déclenché un lock-out, reflète un profond manque de considération pour les familles touchées et pour toute la communauté », de conclure Patrick Cyr.

La prochaine rencontre de négociation est prévue le vendredi 24 octobre 2025. Le Syndicat, pour sa part, demeure disponible en tout temps pour reprendre les discussions.

