Lock-out au port de Québec : De la poussière de nickel déversée dans le fleuve

QUÉBEC, le 20 août 2024 /CNW/ - Hier matin, du nickel fut déversé directement dans le fleuve Saint-Laurent à partir d'un convoyeur, au Port de Québec. Le convoyeur qui déverse la poussière que l'on voit sur la vidéo sert à transporter uniquement du nickel, dans le cadre des activités de Glencore.

Le syndicat des débardeurs de Québec pointe du doigt les travailleurs de remplacement et dénonce le manque d'expertise qui a mené à cette situation dangereuse pour l'environnement. Le syndicat est choqué par le manque de considération envers la santé et le bien-être des citoyennes et citoyens de la Capitale Nationale qui est démontré par QSL, qui réalise le travail pour le compte de Glencore.

« Jamais ce genre de déversement n'aurait eu lieu avec les débardeurs en poste. Nous savons quelles mesures de contingence prendre, dans une telle situation, pour ne pas polluer l'eau », d'expliquer Nina Laflamme, conseillère syndicale du SCFP-Québec. Ce lock-out concerne non seulement les débardeurs et leur employeur, mais aussi la santé publique et nous espérons que les paliers politiques vont aussi dénoncer cette situation terrible et dangereuse pour tous. »

Ce dernier événement s'ajoute à une longue liste d'accidents qui ont lieu au port dû à l'utilisation des travailleurs de remplacement, dont l'usage sera interdit à compter de juin 2025.

Les débardeurs du port de Québec sont en lock-out depuis le 15 septembre 2022.

