Location Équipements Cooper annonce l'acquisition des succursales de Herc Atlantic

TORONTO, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Location Équipements Cooper Ltée (« Cooper »), première entreprise indépendante de location d'équipements au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis les actifs du Canada atlantique (« Herc Atlantic ») de Herc Rentals Inc. (« Herc »).

Herc est une société de location d'équipements de premier plan qui offre un service complet partout en Amérique du Nord. Les actifs de Herc Atlantic comprennent deux succursales à service complet situées à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Herc Atlantic jouit d'une forte présence dans les Maritimes, avec une équipe d'employés dévoués et professionnels et une clientèle bien établie.

« Nous avons très hâte de percer le marché du Canada atlantique avec l'acquisition des actifs de Herc Atlantic. Je crois que la solide équipe de professionnels de location Herc Atlantic s'intégrera parfaitement à la culture de Cooper et parviendra même à la rehausser. Le parc d'équipements dernier cri de Herc Atlantic et les excellentes installations de ses succursales permettront aux nouveaux membres de notre équipe de fournir le haut niveau de service auquel les clients de Cooper de partout au pays s'attendent », a déclaré M. Darryl Cooper, président de Cooper. M. Doug Dougherty, PDG de Cooper, a ajouté ceci : « Cette acquisition stratégique fait de Cooper une entreprise nationale, avec des activités d'un océan à l'autre. Elle nous permet de soutenir nos clients dans tout le Canada atlantique en leur offrant le meilleur service dans notre catégorie, et nous place en position idéale pour poursuivre l'expansion de nos succursales et notre gamme de services spécialisés dans toutes les régions du Canada ».

À propos de Cooper

Fondée en 1972, Cooper est la première entreprise canadienne indépendante de location d'équipement de construction à service complet. Elle fournit des services aux entrepreneurs de l'Ontario et de certaines régions du Québec, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Canada atlantique. Cooper se spécialise dans la location d'équipements compacts et aériens et propose une large gamme d'équipements et de fournitures de construction, avec un service et un soutien inégalables. La société exploite 45 succursales de location. En 2013, Cooper a reçu un investissement majoritaire de SeaFort Capital.

À propos de SeaFort

SeaFort Capital, basée à Halifax, investit majoritairement dans des petites et moyennes entreprises canadiennes et s'associe à des gestionnaires expérimentés pour créer une valeur optimale.

Doug Dougherty, PDG, Location Équipements Cooper Ltée

