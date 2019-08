Location d'autos National récompense les grands voyageurs avec sa promotion annuelle « Jamais deux sans trois »

Les membres du Emerald Club gagnent des jours de location gratuits*

plus rapidement grâce à des activités en prime

TORONTO, le 22 août 2019 /CNW/ - Location d'autos National, la marque primée de location de voitures pour les grands voyageurs, lance aujourd'hui sa promotion annuelle « Jamais deux sans trois » pour remercier les membres de son programme de fidélité Emerald Club. Pendant la promotion, National offre aux membres Emerald Club inscrits l'occasion d'obtenir une journée de location gratuite* pour chaque bloc de deux locations admissibles. Les journées gratuites de location couvrent uniquement le tarif de base (durée d'utilisation et kilométrage). Les membres peuvent gagner des points promotionnels afin d'accumuler des jours gratuits* pour des activités de location ou autres activités comme la location par l'entremise de l'application top-ranked app de National. La promotion « Jamais deux sans trois » est en vigueur à compter d'aujourd'hui. La période de cumul des points se termine le 29 février 2020 et ceux-ci peuvent être convertis jusqu'au 15 juin 2020.

Comme nouveauté de la promotion de cette année, une prime « surprise » sera offerte au milieu de la promotion pour une prime unique de 100 points.

« La promotion « Jamais deux sans trois » est pour nous un moyen de témoigner notre reconnaissance envers nos membres de l'Emerald Club pour leur fidélité et leur appui », dit Frank Thurman, vice-président du marketing chez National. « Nous voulons aider les membres, nouveaux et actuels, à accumuler plus de jours de location gratuits, tout en bénéficiant de la commodité et de l'efficacité de services primés lorsqu'ils sont sur la route ».

Inscrivez-vous maintenant pour accumuler des points

Les membres de l'Emerald Club peuvent s'inscrire à la promotion à la page www.emeraldclubpromos.com/rentrentreward-fr2019. Les journées de location gratuites résultant de locations admissibles dans le cadre de la promotion « Jamais deux sans trois » s'ajoutent aux programmes de récompenses choisis par les membres (milles ou points « grands voyageurs » ou crédits de location).

Une fois inscrits, les membres reçoivent une journée de location gratuite* à chaque tranche de 600 points accumulés au cours de la période de la promotion et chaque location admissible vaut 300 points. Des points en prime supplémentaires peuvent être accumulés par l'entremise d'activités de location et autres activités, comme :

Utiliser l'application mobile National pour réserver une location et accumuler un nombre illimité de points (75 points au terme de chaque location).

Louer un véhicule de n'importe quelle catégorie en Amérique latine (prime unique de 300 points au terme d'une location).

Louer un véhicule de n'importe quelle catégorie en Europe (prime unique de 300 points au terme d'une location).

(prime unique de 300 points au terme d'une location). Utiliser le service Emerald Reserve - qui vise à accommoder les membres ayant besoin d'une catégorie de voiture spécifique, comme une décapotable, un VUS, une minifourgonnette, etc. - aux succursales participantes offrant Emerald Aisle (prime unique de 25 points au terme d'une location).

Acheter et ajouter le service de radio satellite SiriusXM à une location admissible (prime unique de 250 points).

Répondre au sondage en ligne de Location d'autos National au terme d'une location admissible (prime unique de 50 points).

Mener à terme des locations dans trois différents pays pour devenir un voyageur du monde (prime unique de 300 points).

Effectuer une location à l'aide d'Emerald Checkout à l'aide de la version la plus récente de l'application National dans les succursales participantes aux États-Unis et au Canada (prime de 50 points pour chaque location).

Les nouveaux clients peuvent se joindre à l'Emerald Club de National à www.emeraldclubpromos.com/rentrentreward-fr2019 afin d'être automatiquement inscrits à la promotion. L'adhésion est sans frais, et les membres bénéficient d'un service rapide aux aéroports et de surclassements gratuits grâce au service « Emerald Aisle » de National, une section exclusive du parc de véhicules où les membres peuvent choisir n'importe quel véhicule à condition d'avoir réservé une voiture intermédiaire.

Les membres peuvent également se servir de l'application novatrice de National comme point d'accès unique pour gérer tous les aspects de l'expérience de location, de la réservation jusqu'au retour. Il est possible d'effectuer un suivi aussi bien des profils que des récompenses. De plus, dans certains aéroports, les utilisateurs de l'application peuvent consulter les stocks en temps réel et réserver un véhicule particulier en se dirigeant vers la succursale.

Convertir des locations gratuites

Les membres de l'Emerald Club inscrits peuvent suivre les journées gratuites qu'ils ont accumulées dans le cadre de la promotion « Jamais deux sans trois » n'importe quel jour de la semaine et les convertir entre le 22 août 2019 et le 15 juin 2020 en visitant www.emeraldclubpromos.com/rentrentreward-fr2019.

Jusqu'à trois journées de location gratuites peuvent être converties par location à tout moment, y compris les fins de semaine. Dans l'optique de rapidité et de commodité de l'expérience de location de l'Emerald Club, les coupons numérotés Journée de location gratuite sont téléchargeables sur la page « Mes activités » dans les 48 heures suivant l'obtention d'une journée gratuite. Le coupon Journée de location gratuite est valide pour les voitures compactes à pleine grandeur dans toutes les régions où la promotion est en vigueur.

* Une journée de location gratuite peut être utilisée pour couvrir uniquement les frais de base (durée d'utilisation et kilométrage), mais ne comprend pas les taxes, le recouvrement de permis/taxe sur l'air conditionné, les frais de recouvrement des redevances, les frais aéroportuaires, le carburant, les frais de location aller, les frais pour un conducteur additionnel et les articles en option, qui sont la responsabilité du locataire. Une location admissible est une location payée, par l'intermédiaire de l'Emerald ClubMD, d'une voiture intermédiaire ou d'une catégorie supérieure pour une période d'au moins deux jours consécutifs. Aller à https://promos.emeraldclub.com/rentrentreward2019-fr/?t=1 pour voir les conditions additionnelles qui s'appliquent.

Location d'autos National

Fondée en 1947, Location d'autos National Car Rental est une marque de premier plan de renommée internationale qui répond aux besoins quotidiens en matière de location des voyageurs qui fréquentent beaucoup les aéroports partout dans le monde. Grâce à National, les clients nord-américains pressés peuvent rapidement choisir leur propre véhicule, en fonction de leur réservation à l'avance et de la catégorie demandée, puis simplement quitter l'aéroport. National, qui a lancé le premier programme complet de l'industrie de la location de voitures pour les clients fréquents, accélère le processus de location pour les membres de l'Emerald Club en leur permettant d'éviter le comptoir de location ainsi qu'en leur offrant le service « Emerald Aisle » de National, une section exclusive du parc de véhicules où les membres peuvent choisir n'importe quel véhicule à condition d'avoir réservé une voiture intermédiaire. Enterprise Holdings, basé à Saint-Louis, exploite les marques Location d'autos National, Enterprise Rent-A-Car et Alamo Rent A Car par l'intermédiaire de ses filiales régionales. Pour obtenir de plus amples renseignements sur National, veuillez consulter www.nationalcar.ca ou www.facebook.com/NationalCarRental et suivez @NationalPro sur Twitter.

SOURCE Location d'autos National

Renseignements: Meghan Baker, Location d'autos National, 314-512-2040, Meghan.M.Baker@ehi.com; Tammy Alamrieh, Argyle Public Relationships, 647-395-3445, talamrieh@argylepr.com