En 2022, les magasins et les centres de distribution participants ont fait don de plus de 6,8 millions de kilogrammes de denrées alimentaires à des organismes de récupération des aliments à travers le pays

TORONTO, le 5 juin 2023 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw limitée (TSX : L) célèbre sa toute première Semaine de sensibilisation au gaspillage alimentaire (du 4 au 10 juin) en marquant une étape importante dans ses efforts de réduction du gaspillage alimentaire : à la fin de 2022, 100 % des magasins et centres de distribution admissibles de Loblaw participaient activement à un programme de récupération des aliments. Cela signifie que plus de 1 700 emplacements - dont Provigo, Maxi, Loblaws, Pharmaprix et bien d'autres - répartis dans des communautés à travers le pays sont maintenant jumelés directement à une banque alimentaire ou à un organisme de récupération des aliments local, ce qui permet de revaloriser les denrées alimentaires de bonne qualité avant qu'elles ne soient gaspillées et, en fin de compte, d'aider un plus grand nombre de consommateur à Vivre bien, vivre pleinementMD.

« Grâce à notre engagement qui consiste à Nourrir plus de famillesMC, nous nous sommes engagés à fournir plus de 450 millions de kilogrammes de denrées alimentaires aux personnes dans le besoin d'ici 2028. Le jumelage de nos magasins d'alimentation, de nos pharmacies et de nos centres de distribution avec une banque alimentaire ou un organisme de récupération des aliments local constitue un grand pas vers l'atteinte de cet objectif et permettra de s'assurer que des millions de kilogrammes de denrées alimentaires se rendent jusqu'aux personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré Jonathan Carroll, vice-président principal, Real Canadian Superstore et responsable des initiatives de réduction du gaspillage alimentaire de Loblaw. « Cette réalisation donne du momentum à Loblaw, alors que nous visons à éliminer toutes les matières résiduelles organiques de l'ensemble de nos activités d'ici la fin de 2030. »

Grâce à des partenariats à long terme avec Banques alimentaires Québec, Deuxième Récolte et Banques alimentaires Canada, les établissements participants de Loblaw ont fait don de plus de 6,8 millions de kilogrammes de denrées alimentaires saines et nutritives en 2022. Les bannières participantes comprennent Provigo, Maxi, Pharmaprix, T&T Loblaws, Real Canadian Superstore, Shoppers Drug Mart, No Frills, Your Independent Grocer, Real Atlantic Superstore, Zehrs, ainsi que les centres de distribution de Loblaw partout au pays.

Pour soutenir l'initiative Nourrir plus de famillesMC et en plus de ses collectes de denrées annuelles du temps des Fêtes et du printemps ainsi que de ses dons de denrées habituels, Loblaw a versé 1 100 000 $ à Banques alimentaires Canada, à Deuxième Récolte et à Banques alimentaires Québec en 2022.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 221 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 350 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, sans nomMD, Délices du MarchéMC et le Choix du PrésidentMD.

Contact : [email protected]

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée