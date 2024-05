Souligner les jalons importants dans la lutte contre les changements climatiques et la progression de l'équité sociale

MONTRÉAL, QC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw ») a publié aujourd'hui son Rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de 2023. Le document complet souligne une série de jalons et de réalisations de la dernière année, guidés par la raison d'être de l'entreprise qui consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD en luttant contre les changements climatiques et en faisant progresser l'équité sociale.

« Notre leadership en matière d'ESG est ancré dans notre raison d'être d'aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD et est soutenu par deux piliers que sont la progression de l'équité sociale et la lutte contre les changements climatiques, afin de faire une différence positive pour notre entreprise et les communautés que nous desservons. Dans ce 17e Rapport ESG, nous nous penchons sur les réalisations que nous avons accomplies en 2023, » - Sandra Kessler, vice-présidente, Intégration et présentation des informations ESG.

Voici les principales réalisations de 2023 :

Lutter contre le gaspillage et l'insécurité alimentaires :

Évité l'enfouissement de plus de 78 000 tonnes métriques de denrées au moyen d'initiatives de récupération alimentaire et de dons, y compris plus de 21 millions de kilogrammes de denrées alimentaires données à des organismes de bienfaisance dans le cadre du programme Nourrir plus de famillesMC.

Lutter contre les changements climatiques :

Réduit les émissions de carbone de 11 % par rapport l'année de référence de 2020 et investi près de 44 millions $ dans 490 initiatives de réduction du carbone.

Promouvoir un environnement plus propre :

Converti près des deux tiers des emballages faits de plastique des produits de marques contrôlées dans le but de les rendre recyclables ou réutilisables à 100 % d'ici 2025.

Nourrir les générations futures :

Nourri plus de 990 000 enfants par l'entremise de la Fondation pour les enfants le Choix du Président, le plus grand programme de bienfaisance alimentaire en milieu scolaire du pays.

Améliorer l'accès aux soins :

Exploité 70 emplacements de soins cliniques en pharmacie partout au pays; exécuté 169,2 millions d'ordonnances, administré 2,1 millions de vaccins contre la grippe et donné 14 millions de produits menstruels par l'entremise de partenariats avec Proctor & Gamble et Kimberly-Clark.

Soutenir l'équité en matière de santé pour les femmes :

La Fondation Pharmaprix pour la santé des femmes a versé plus de 11 millions $ en soutien à plus de 370 organisations axées sur la santé des femmes au pays qui travaillent à améliorer l'accès des femmes aux programmes de santé mentale et de soutien.

Faire des contributions significatives :

Recueilli et versé un montant record de 180 millions $ au profit d'initiatives de recherche, d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but lucratif partout au pays, notamment l'Armée du Salut, le World Wildlife Fund Canada, les Secours aux sinistrés et intervention humanitaire.

Représentation :

Augmenté la représentation des femmes occupant des postes de direction à 46 % et augmentation de notre proportion de femmes occupant des postes de gestion à 39 %; en bonne voie d'atteindre notre objectif de 40 % d'ici la fin de 2024.

Augmenté la représentation des minorités visibles aux postes de direction à 32 % et de haute direction à 28 %, atteignant ainsi notre objectif 2024 visant une représentation de 30 % et de 25 %, respectivement.

Assurer la diversité et l'inclusion :

Formé plus de 166 000 collègues ou employés sur les sujets fondamentaux liés à la diversité, l'équité et l'inclusion, et dispensé plus 3 millions de cours de formation par le biais de classes virtuelles ou en personne, ou d'apprentissages individuels.

Citations de partenaires :

« Les Banques alimentaires du Québec sont reconnaissantes de notre partenariat avec Loblaw, qui nous soutient depuis plus de 15 ans. Cette aide précieuse s'exprime notamment par l'organisation de deux campagnes annuelles de levée de fonds, par des dons corporatifs, par une participation exemplaire à notre Programme de récupération en supermarchés et par du bénévolat d'expertise. Alors que le recours aux banques alimentaires continue toujours d'augmenter et que notre réseau est sous une pression jamais vue, nous savons que nous pouvons compter sur l'engagement fidèle de Loblaw au Québec. Merci! » - Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec

« Loblaw, avec ses employés et ses clients, apporte une contribution essentielle aux communautés, à la nature et à la faune au Canada à un moment où il en a le plus besoin. Alors que les populations de la faune à risque continuent de diminuer et que la menace des changements climatiques continue d'augmenter, Loblaw aide WWF-Canada à réaliser son plan audacieux de 10 ans pour régénérer le Canada, créant ainsi un meilleur avenir pour la planète. » - Megan Leslie, présidente et cheffe de la direction, World Wildlife Fund Canada

Pour en savoir plus sur ces initiatives et sur d'autres comme celles-ci, veuillez visiter https://www.loblaw.ca/fr/responsibility/ et télécharger une copie du Rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance de 2023 de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 221 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et magasins détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

