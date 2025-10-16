Du 16 octobre au 2 novembre, les clients peuvent faire un don à la Fondation pour les enfants le Choix du Président, et Les Compagnies Loblaw Limitée égalera ces dons jusqu'à concurrence de 2 millions $.

BRAMPTON, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) a annoncé le lancement de sa campagne « Un achat. Un don. », qui se déroulera du 16 octobre au 2 novembre 2025. Au cours de cette période, Loblaw égalera les dons des clients faits à la caisse, jusqu'à concurrence de 2 millions $, et ce, au profit de la Fondation pour les enfants le Choix du Président, qui exploite le plus grand programme caritatif alimentaire en milieu scolaire dans les écoles du pays.

L'insécurité alimentaire demeure un défi critique au Canada, en particulier pour les enfants, qui a une incidence sur leur capacité à apprendre et à s'épanouir. Des données récentes du programme de recherche PROOF de l'Université de Toronto révèlent une augmentation inquiétante : en 2024, un total effarant de 2,5 millions d'enfants de moins de 18 ans dans les dix provinces (32,9 %) ont vécu dans un ménage souffrant d'insécurité alimentaire, une hausse par rapport à 2,1 millions en 2023. Environ 1,9 million de ces enfants (75 %) ont vécu une situation d'insécurité alimentaire modérée à grave.

La Fondation pour les enfants le Choix du Président, soutenue par Loblaw, vise à aider les enfants à accéder à des aliments sains. La campagne « Un achat. Un don. » appuiera directement le programme national de la Fondation, Enfants FORTSmidablesMC, qui rejoint des enfants et des jeunes dans environ 2 200 écoles partout au Canada. Ce programme a deux missions : éliminer la faim comme obstacle à l'apprentissage de milliers d'enfants et leur apprendre à cultiver et à cuisiner des aliments, à promouvoir des habitudes saines, à développer des aptitudes pour la vie et à renforcer leur confiance en soi.

Comment soutenir la Fondation pour les enfants le Choix du Président et son objectif de nourrir 1 million d'enfants:

Faites un don à la caisse (du 16 octobre au 2 novembre 2025) : Les clients peuvent faire un don de n'importe quel montant à la caisse des magasins de Loblaw participants, y compris Real Canadian Superstore, No Frills, Maxi, Your Independant Grocer Zehrs, Loblaws, Atlantic Superstore, Dominion, Provigo, Wholesale Club, Club Entrepôt et Valumart. Loblaw égalera les dons des clients jusqu'à concurrence de 2 millions $.

Les clients peuvent faire un don de n'importe quel montant à la caisse des magasins de Loblaw participants, y compris Real Canadian Superstore, No Frills, Maxi, Your Independant Grocer Zehrs, Loblaws, Atlantic Superstore, Dominion, Provigo, Wholesale Club, Club Entrepôt et Valumart. En ligne à l'adresse fondationpourlesenfantspc.ca : Cliquez sur le bouton « Faire un don » pour contribuer directement.

La totalité des dons à la caisse et en ligne des clients est versée directement à la Fondation pour les enfants le Choix du Président pour nourrir les élèves partout au pays.

Citations :

« Soutenir la Fondation pour les enfants le Choix du Président est un élément fondamental de notre organisation », a déclaré Mark Wilson, chef des Ressources humaines chez Loblaw et président de la Fondation pour les enfants le Choix du Président. « Grâce au soutien généreux de nos clients et à l'engagement d'égalisation des dons de Loblaw, ces fonds auront une incidence importante dans la lutte contre l'insécurité alimentaire des enfants, aidant ainsi la Fondation à atteindre encore plus d'enfants grâce au programme Enfants FORTSmidablesMC. »

« L'augmentation de l'insécurité alimentaire des enfants est profondément inquiétante, et elle souligne l'importance vitale des programmes comme Enfants FORTSmidablesMC, a déclaré Shantelle Rhynold, gérante principale, Marketing et collecte de fonds, Fondation pour les enfants le Choix du Président. « En 2024, notre programme a fourni des repas et des collations à plus de 997 000 enfants d'ici dans près de 2 200 écoles partout au pays. Nous sommes extrêmement reconnaissants du partenariat continu de Loblaw et de la générosité de ses clients pendant les « Journées Un achat. Un don. », ce qui nous permet d'étendre notre portée et de donner à plus d'enfants les aliments dont ils ont besoin pour réussir. »

« Le programme Enfants FORTSmidablesMC est inestimable pour notre communauté scolaire », explique Jay Poitras, directeur de l'école publique Clarksdale à Burlington, en Ontario. « En plus de s'assurer que nos élèves ont accès à des aliments sains, la Fondation retire un obstacle important à l'apprentissage, tout en favorisant également des liens plus profonds entre le personnel et les élèves. Lorsque les enfants sont bien nourris, ils sont mieux en mesure de se concentrer, de s'engager et de s'épanouir réellement dans leur parcours éducatif, en développant leur confiance et leurs aptitudes essentielles à la vie pour leur avenir. »

À propos de la Fondation pour les enfants le Choix du Président (numéro d'organisme de bienfaisance : 86842 1546 RR0001)

Depuis 35 ans, la Fondation pour les enfants le Choix du Président s'est engagée à aider les enfants partout au pays, et dans cette période, a contribué au bien-être de près de 8,5 millions d'enfants. Depuis 2018, l'organisme de bienfaisance s'est engagé à lutter contre la faim chez les enfants pour s'assurer que tous les enfants canadiens puissent vivre la vie qu'ils choisissent. La Fondation pour les enfants le Choix du Président exploite le plus grand programme caritatif alimentaire en milieu scolaire du pays et son programme Enfants FORTSmidablesMC combine des repas et des collations ordinaires avec de l'éducation en matière de compétences alimentaires. L'ambition de l'organisme de bienfaisance est de nourrir un million d'enfants chaque année d'ici 2025.

Pour en savoir plus ou pour donner, visitez www.fondationpourlesenfantspc.ca ou suivez sur la Fondation sur Facebook, Instagram ou X.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 épiceries; ses services financiers offerts par l'entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

