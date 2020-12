BRAMPTON, ON, le 18 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw ») a annoncé l'achat de 453 593 kilogrammes de bœuf provenant de fermes et de ranchs certifiés durables par la TRCBD. En tant que premier détaillant canadien à orienter ses achats de la sorte, Loblaw réaffirme son engagement envers l'approvisionnement durable et l'industrie canadienne du bœuf.

Loblaw est l'un des membres fondateurs de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD) et à ce titre, elle a joué un rôle important dans l'élaboration de normes pour l'évaluation, l'établissement d'objectifs stratégiques et la reconnaissance des pratiques durables qui permettent de récompenser les producteurs de bœuf canadiens pour leurs efforts continus en matière de durabilité. Cette catégorie de bœuf a été élevée sur des fermes et des ranchs certifiés durables qui respectent les normes de durabilité établies par la TRCBD et achetée selon un système de bilan de masse faisant en sorte que le bœuf certifié par la TRCBD soit inclus aux achats de bœuf globaux de Loblaw.

« Il s'agit de l'un des nombreux investissements que nous réalisons et continuerons de réaliser dans le cadre de nos engagements en vue de nous assurer d'un futur alimentaire local et durable », explique Tonya Lagrasta, directrice principale, Responsabilité sociale de l'entreprise de Loblaw. « Au Canada, les initiatives de soutien qui contribuent à la protection et à la préservation de la nature et de notre biodiversité sont fondamentales. Nous nous engageons à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement à favoriser davantage de transparence, de traçabilité et de durabilité. »

Déjà un chef de file mondial dans la production durable de bœuf, les terres utilisées pour la production de bœuf canadien couvrent une superficie de 178 062 mètres carrés de prairies représentant environ 1,5 milliard de tonnes d'émissions d carbone au Canada. L'industrie du bœuf occupe la plus importante proportion d'habitats fauniques des terres agricoles, soit 68 % de seulement le tiers des terres agricoles au pays.1

« La TRCBD est heureuse des efforts déployés par un grand détaillant d'alimentation comme Loblaw, qui s'est engagé à collaborer avec l'industrie du bœuf à soutenir ues pratiques durables en matière de production de bœuf et à en faire la promotion auprès des consommateurs », déclare Anne Wasko, présidente de la TRCBD et propriétaire d'un ranch d'Eastend (Saskatchewan). « Maintenant plus que jamais, les gens veulent savoir comment est élevée la viande qu'ils mangent. En tant que propriétaire de ranch, j'apprécie l'engagement de nos partenaires à partager l'impact positif du bœuf canadien dans le cadre d'un système alimentaire durable. »

Apprenez-en plus sur la certification en durabilité de la TRCBD et rencontrez certains propriétaires de ranchs durables au crsbcertified.ca. Pour en savoir plus sur les efforts de Loblaw en matière de durabilité, visitez le site https://www.loblaw.ca/fr/responsibility/.

________________________________ 1 Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD). (2016). National Beef Sustainability Assessment and Strategy summary report. Calgary, AB : CRSB.

À PROPOS DE LA TRCBD

Fondée en 2014, la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD) est une initiative de collaboration entre divers intervenants axée sur l'avancement de la durabilité environnementale, sociale et économique dans l'industrie canadienne du bœuf. La TRCBD favorise la reconnaissance et le progrès continu de la durabilité dans l'industrie du bœuf par l'étalonnage, la mise en place d'objectifs stratégiques et la communication sur le terrain de l'amélioration continue. Lancé en 2017, le Certified Sustainable Beef Framework a été conçu comme un outil pour reconnaître les pratiques durables au moyen d'une certification de tiers, pour soutenir des engagements durables dans l'industrie de la vente au détail et des services alimentaires et pour bâtir la confiance des consommateurs grâce à des allégations crédibles basées sur la science concernant la production durable de bœuf au Canada. Plus de détails sur le site crsb.ca.

À PROPOS DE LES COMPAGNIES LOBLAW LIMITÉE

Les Compagnies Loblaw Limitée est le plus grand détaillant du pays et offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinementMD, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant près de 200 000 collègues à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

